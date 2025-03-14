Kocaeli'de liman işçileri zamdan memnun değil: 'OVP ile yüzleştik'

Yayınlanma: 14.03.2025 - 11:31

Güncelleme: 14.03.2025 - 11:31

Kocaeli limanlarında işçilere yüzde 38 ila 45 arasında zam yapıldı. Ancak, enflasyonun artan etkileri ve geçim zorlukları karşısında bu oranlar, işçilerin beklentilerini karşılamadı. Dubai Port Evyap ve Safiport gibi limanlarda çalışan işçiler, yapılan zammın çok düşük kaldığını belirtiyor.

Dubai Port'ta çalışan bir işçi, gıda fiyatlarının yüzde 50-60 oranında arttığını, ancak kendilerine yapılan zam oranının yüzde 38 olduğunu dile getiriyor.

'EK İŞ YAPMASAM GEÇİNMEM MÜMKÜN OLMAZDI'

Liman işçileri arasında bir arada durma ve birlik olma çağrıları yapılırken, zam oranlarının hükümetin orta vadeli programıyla (OVP) bağlantılı olduğu vurgulanıyor. Dubai Port işçileri, yıllık izinlerin azaltılması ve diğer kesintiler nedeniyle iş koşullarının ağırlaştığını ifade ediyor. Bir işçi, "Ek iş yapmasam geçinmem mümkün olmazdı" diyerek geçim sıkıntısını vurguluyor.

Limanda işçiler arasındaki ilişkilerin çok kopuk olduğunu belirten bir Dubai Port işçisi de “Bir metal fabrikasına göre daha rahat, ücretlere itiraz o yüzden yükselmiyor. Ama limanda sessizlik hak kaybına da sebep oluyor. Bir oyun oynadılar, yıllık izinleri 24 günden 20 güne düşürdüler. Yine ramazanda nakit ödenek alıyorduk, alışveriş çekine döndü. Benim belirlediğim şeyleri, benim istediğim yerden alacaksın dediler. Belki ben faturamı ödeyeceğim. Eskiden verilen para ile eşime ve çocuğuma hediye de alabiliyordum. Şimdi onların hepsi kalktı” ifadelerinde bulundu.

'ŞİMDİ OVP İLE YÜZLEŞTİK'

Aldıkları zammın hükümetin orta vadeli programından (OVP) bağımsız olmadığını ifade eden liman işçisi, “Böyle olacağını söylediler ama inanmadım. Şimdi OVP ile yüzleştik. Liman işçilerinin işe git gel dışında çok da bir şeyi yok aslında. Molalarda kısa sohbetler, günlük temel ihtiyaçları karşılama telaşesi, insana dair duyguların, umutların kırıldığı, sosyalliğin kalmadığı bir durum var” dedi.

Safiport işçileri de benzer şekilde yapılan zamların yeterli olmadığını belirtiyor. Ücretlerin her yıl aynı düzeyde kalırken, hayat pahalılığının arttığını ve her şeyin zamlandığını söylüyorlar. Banka promosyonu gibi yan hakların verilmemesi, işçilerin bir diğer önemli şikayeti. Avukat Elif Yetigin, promosyon hakları için yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtiyor ve bu konuda Meclis'teki kanun teklifinin acilen yasalaşması gerektiğini vurguluyor.