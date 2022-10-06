Döviz rezervlerinde rekor gerileme
Küresel merkez bankalarının döviz rezervleri, doların diğer para birimlerine karşı değer kazanması nedeniyle yapılan döviz satışlarıyla rekor gerileme kaydetti. Rezervlerdeki toplam düşüş bu yıl 1 trilyon doları buldu.
Küresel döviz rezervleri bu yıl 1 trilyon dolar azalışla Bloomberg’in veriyi hesaplamaya başladığı 2003’ten bu yana en yüksek düşüşünü kaydetti.
Yüzde 7,8'e tekabül eden düşüşün bir kısmı değerleme değişimlerinden kaynaklandı. Dolar, Euro ve yen gibi diğer rezerv para birimleri karşısında 20 yıllık zirvelerine doğru değer kazandıkça, bu para birimlerinden oluşan rezervlerin dolar bazında değeri de azaldı. Ancak küresel rezervlerde yaşanan azalışta, artan sayıda merkez bankasının para birimlerini savunmak için piyasaya müdahale etmesinin de kayda değer bir etkisi oldu.
HİNT RUPİSİ DOLARA KARŞI YÜZDE 9 DEĞER KAYBETTİ
Hindistan’ın döviz rezervi bu yıl 96 milyar dolar azalışla 538 milyar dolara indi. Ülkenin merkez bankası mali yıl içindeki azalışın yüzde 67’lik kısmının değerleme değişimlerinden kaynaklandığını açıkladı. Bu da kalan oranın döviz müdahalelerinden geldiğini ortaya koydu. Hint rupisi bu yıl dolara karşı yüzde 9 oranında değer kaybederken, geçen ay rekor düşük seviyesine ulaştı.
Japonya da eylül ayında para birimi yene destek olmak için yaklaşık 20 milyar dolar harcadı. Bu, Japonya Merkez Bankası’nın 1998’den bu yana ilk müdahalesi oldu. Japonya’daki rezerv azalışının yüzde 19’u döviz satışından geldi. Çekya’daki müdahaleler, ülke rezervini şubat seviyesinden yüzde 19 aşağı taşıdı.
Merk Investments CIO’su Axel Merk, bu gelişmeleri sıkıntıların başlangıcı olarak değerlendirirken, “Çatlaklar görünmeye başladı. Bu alarm zilleri hızlanarak artacak” dedi.
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