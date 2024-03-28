Döviz yatırımcısı dikkat... Dolar TL yükselişte! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 28 Mart 2024 döviz fiyatları...

Yayınlanma: 28.03.2024 - 09:14

Güncelleme: 28.03.2024 - 09:14

Bugün iç veri gündeminde mart ayı ekonomik güven endeksi, BDDK haftalık bankacılık sektörü verileri, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetleri ile TCMB haftalık para ve banka, döviz rezervi, menkul kıymet hareketleri yer alıyor.

TCMB geçen hafta politika faizini yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltti ve faiz koridonunu da genişletti. TCMB'nin faiz koridorunun üst bandını oluşturan gecelik borç verme faizi yüzde 53, geç likidite penceresi faiz oranı ise yüzde 56 seviyesine yükseldi. Bu artış TCMB'ye likidite politikasıyla politika faizinin 600 baz puan üzerinde sıkılaştırma olasılığı tanımış oldu.

TCMB böylece geçen yıl yapılan genel seçimlerin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan destekli sıkılaştırma adımlarıyla bugüne kadar 4,150 baz puan faiz artışı gerçekleştirmiş oldu.

Tahminleri aşan ve çekirdek göstergelerin yüksek seyrini koruduğunu gösteren şubat ayı enflasyon verilerinin ardından enflasyon beklentileri gittikçe TCMB'nin yüzde 36 düzeyinde olan yıl sonu tahmininden uzaklaşacak şekilde yukarı revize ediliyordu. TCMB faiz artışının enflasyon başta olmak üzere beklentilere etkisi de piyasalarda yakından izlenmeye başladı.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI DÜZENLENECEK



TCMB olağanüstü genel kurul toplantısı da bugün düzenlenecek. Gündemde, esas mukavelenin bundan sonra genel kurulun "her yılın Nisan ayı içinde ve Banka Meclisi'nin tespit edeceği günde" toplanır şekilde 2019 öncesineki haline değiştirilmesi yer alıyor. Bugünkü toplantıda başka gündem maddesi bulunmuyor.

Dolar/TL'de mart başında yükseliş, yerel seçim öncesi yüksek seyreden lokal döviz talebinin de etkisiyle biraz hızlanmıştı. Ancak faiz artışı sonrası kur 32.4260 tarihi zirvesinden 32 seviyesinin altına kadar indi. Kur dalgalanmanın ardından Eylül 2023'ten beri sürdürdüğü kademeli yükseliş trendine büyük ölçüde geri döndü. Dolar TL bu sabah güne 32.3 civarında tarihi zirvesine daha da yaklaşarak başladı. Euro TL ise 35.16'dan işlem görüyor.

Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yıl başından beri değer kaybı ise yüzde 9 seviyesine kadar ulaştıktan sonra yüzde 8.6'ya yavaşlamış oldu. Bu verilere göre TL ilk çeyreği yüzde 9'a yakın bir değer kaybı ile tamamlamış olacak.

TCMB'nin Mart ayında başladığı TL uzlaşmalı vadeli döviz satımında ise stok dün itibarıyla yaklaşık 4.2 milyar dolar civarında.

Bankacıların hesaplamalarına göre TCMB net ve brüt rezervleri de geçen hafta gerilemeyi sürdürdü. Net rezerv önemli bölümü faiz artışı öncesinde olmak üzere geçen hafta yaklaşık 4.5 milyar dolar düşüş gösterdi. Hesaplamalara göre, TCMB toplam rezervleri geçen hafta yaklaşık 4.1 milyar dolar azalışla 123.8 milyar dolara geriledi.

Hesaplamalar, swap hariç net rezervin ise geçen hafta yaklaşık 5.5 milyar dolar azalışla eksi 65 milyar dolar civarına gerilediğini gösteriyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Yen, piyasaya müdahale olasılığı nedeniyle yatırımcıların para biriminin değer kaybedeceği yönünde pozisyon almakta temkinli olmasına rağmen rağmen 30 yıldan uzun bir dönemin en düşük seviyesine geriledi.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi öncesinde dar aralıkta seyretti. Çoğu ülkede Paskalya nedeniyle yarın piyasalar kapalı kalacak.