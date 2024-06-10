Döviz yatırımcısı dikkat! Dolar TL'de dalgalanma: Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 10 Haziran 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 10.06.2024 - 09:22

Güncelleme: 10.06.2024 - 09:22

İç gündemde bugün Nisan ayı iş gücü, sanayi üretimi ve ödemeler dengesi istatistikleri yer alıyor.

Reuters anketine göre cari işlemler açığının nisan ayında 6.1 milyar dolar olması bekleniyor. Nisan'daki yüksek seyre karşın anketteki 2024 sonu cari açık beklentisi devam eden aşağı revizyonlarla 28 milyar dolara geldi.

Ayrıca Hazine bugün 9 Nisan 2025 itfalı 10 ay vadeli bonosunun yeniden ihracını da gerçekleştirecek. TCMB'nin likidite adımlarına destek olacağını belirten Hazine bu ay için borçlanma öngörüsünü 37 milyar TL artışla 254 milyar TL'ye yükseltmiş Temmuz öngörüsü de 19 milyar TL artırmıştı.

Hazine biri bugün toplam beş borçlanma ile Haziran iç borçlanma programını bu hafta tamamayacak.

İHRACAT GELİRLERİNİN TCMB'YE SATIŞINDA ORAN YÜZDE 30'A İNDİRİLDİ

Merkez Bankası (TCMB) ihracat bedellerinin TCMB'ye satış yükümlülüğü ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin bankalara satılan bölümünün TCMB'ye satış yükümlülüğü oranları" yüzde 40'tan yüzde 30'a indirildi.

Bugün başlayacak uygulama kapsamında TCMB ihracatçıdan önümüzdeki 12 ay için yaklaşık 25 milyar dolar daha az döviz alımı gerçekleştirecek. Türkiye yılda yaklaşık 250 milyar dolarlık ihracat yapıyor ve bu adım 12 ayda düzenli 100 milyar dolarlık rezerv kazanımının 75 milyar dolara gerilemesi anlamına geliyor.

TL UZUN SÜRE YATAY SEYİR ARDINDAN DALGALI

TL, dolar karşısında Nisan ve Mayıs aylarında neredeyse değişim göstermeden tamamlamıştı. Geçen hafta itibarıyla ise önce gelişmekte olan ülke sepetinde ilgili ülkelerde gerçekleşen seçim sonuçlarıyla ardından da Cuma günü ABD istihdam verileriyle TL dalgalandı.

ABD'de Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ülkede Mayıs ayında beklenilenin çok üzerinde istihdam yaratıldığını ve yıllık ücretlerdeki artışın tekrar hızlandığını göstererek istihdam piyasasının dirençli olduğuna işaret etmesinin ardından küresel risk iştahı azaldı.

TL, yerel seçim sonrası geçen 2 aydan fazla sürede ilk değer kaybını ve yabancı pozisyon kapamasını geçen hafta iki kez yaşadı.

Kur bu sabah saat 0905 itibarıyla 32.37 seviyesinde işlem gördü. TL geçen hafta başında dolar karşısında yüzde 1 değer kaybetmiş ardından tüm kayıplarını telafi etmişti. TL Cuma gününe göre ise bu sabah yüzde 0.3 değer kaybı ile güne başladı. Euro TL ise 34.81 bandında işlem görüyor.

İşlemciler TL'nin gelişmekte olan ülke para birimlerine giriş çıkışlarını benzer şekilde yansıtmaya yeni yeni başladığını, bunun da sağlıklı bir hareket olduğunu söylüyorlar.

TCMB'nin nette döviz alımlarıyla dolar/TL'de görülen yatay seyir ve TL'nin görece yüksek getirisi hem yabancı hem de yurt içi yatırımcılar için TL'nin cazibesini yüksek tutmaya devam etti.

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduatında aralıksız düşüş görüldü. Nisan ortasından bu yana 14 milyar dolar civarında düşüş kaydeden kıymetli maden ve döviz mevduatı 167.4 milyar dolara indi.