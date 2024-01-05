Döviz yatırımcısı dikkat! Dolar TL'de yeni zirve... Dolar ve Euro ne kadar oldu? 5 Ocak 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 05.01.2024 - 10:28

Güncelleme: 05.01.2024 - 10:28

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ortadoğu ziyareti kapsamında cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek.

İngiltere Ticaret Bakanı Kemi Badenoch ise bu yıl başlaması beklenen yeni serbest ticaret anlaşması müzakereleri öncesinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşmek üzere bugün İstanbul'a geliyor.

Hazine'nin yüklü ocak ayı borçlanma programı pazartesi günü düzenlenecek ihalelerle başlayacak. Hazine Ocak ayında 121 milyar lira, Şubat ayında ise 250 milyar lira borçlanmayı öngörüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün son aylarda hem çekirdek, hem manşet enflasyondaki aylık artışların program hedefleriyle uyumlu olduğunu belirterek, "Her sene olduğu gibi ocak ayı bir istisnadır, trendin bozulmasını beklemiyoruz. Yıllık enflasyonda yılın ikinci yarısında başlayan hızlı düşüşlerle birlikte beklentilerin de hedefe yakınsama ihtimalini yüksek görüyoruz" dedi.

Çarşamba günü açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aralıkta ivme kaybetse de, gıda ve konut harcamalarındaki artış öncülüğünde bir önceki aya göre yüzde 2.93 artarken, yıllık enflasyon yaklaşık yüzde 65 ile beklentiler seviyesinde gerçekleşti.

REZERVLERDE 13 HAFTA SONRA BİR İLK: SERT DÜŞÜŞ

TCMB'nin döviz rezervleri ise bankalarla yapılan swap hacminin azalması ve Hazine'nin Eurobond geri ödemesinin rezervlere yansıması nedeniyle geçen hafta sert geriledi. TCMB tarafından dün akşam ve bugün yayımlanan verilere göre net uluslararası rezervler 29 Aralık'ta sona eren haftada 5.14 milyar dolar düşüşle 34.95 milyar dolara, toplam rezervler ise 4.39 milyar dolar düşüşle 141.06 milyar dolara geriledi.

TL, Eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı değer kayıplarını sürdürdü. Değer kaybı Aralık ayının ilk yarısında görülen tempoya kıyasla hızlanırken, Cuma gününü 29.53'ten kapatan dolar/TL bugün gün içerisinde 29.91'i görerek zirve tazeledi. Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, Aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL, yıl başından bu yana ise yüzde 1 değer yitirdi. Euro TL ise 32.78 bandında işlem görüyor.

Aralık ayının ikinci yarısında sert düşüşlerle karşılaşan ve yüzde 9.3 gerileyen Borsa İstanbul üç günlük toparlanmanın ardından yön bulmakta zorlanıyor. Endeks dün yüzde 1.83 artışla 7,548 puana çıktı.

ULUSLARARASI PİYASALAR

Asya borsaları yönünü aşağı çeviririken, küresel hisse piyasalarındaki üst üste dokuz hafta süren yükselişi de sonlandırmaya, dolar ise Temmuz ortasından bu yana en büyük haftalık kazanımını kaydetmeye hazırlanıyor.

Bugün yüzde 0.26 gerileyen Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi bu seviyelerden günü tamamlarsa haftayı yüzde 1.7 ekside kapamış olacak.

Haftalık bazda yüzde 1 değer kazanan dolar yakından izlenecek olan ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatay seyretti.



