Döviz yatırımcısı dikkat... Dolar ve Euro haftaya zirve ile başladı! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 19 Şubat 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 19.02.2024 - 09:35

Güncelleme: 19.02.2024 - 09:35

Hazine bugün Şubat 2026 itfalı sabit kuponlu tahvilin ilk ihracı ile Kasım 2028 itfalı sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Bu ay 250.2 milyar TL iç borçlanma hedefleyen Hazine bu öngörüsünün yaklaşık 80 milyar TL'sini tamamladı. Hazine ikisi bugün dördü yarın olmak üzere altı borçlanma ile Şubat programını tamamlayacak.

GÖZLER MERKEZ BANKASINA ÇEVRİLDİ

İç piyasada bu hafta perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öne çıkıyor. Dış piyasalarda ise Avrupa ve ABD merkez bankası faiz kararı tutanakları takip edilecek.

Reuters anketinde TCMB'nin genel seçimler sonrası başladığı faiz artış döngüsünü ocakta tamamladığı mesajları ardından bu ay politika faizinin yüzde 45'te sabit kalması bekleniyor.

TCMB yılın ilk enflasyonda raporunda, politika faizinin dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyinde olduğu, faiz indirimi konuşmak için ise "erken" olduğu mesajı vermişti. Toplantıda daha uzun süre sıkı duruşa işaret edilmişti.

Bu kapsamda PPK metnindeki yönlendirmeler piyasalarda bu hafta yakından takip edilecek.

Dolar TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek 30.86 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı. Bu verilere göre TL, Ocak ayında dolar karşısında yüzde 2.7 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 4.3 oldu. Foreks piyasalarda Euro TL ise 33.40 ile zirve yeniledi.

Bankacılık sistemindeki likidite fazlası cuma günü itibarıyla yaklaşık 175 milyar TL düzeyindeydi. TCMB geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerden bugüne 1 trilyon TL üzerinde likidite çekti.

KÜRESEL PİYASALAR

Faiz kararını dün açıklayan Çin Merkez Bankası (PBOC) bir kez daha faizleri sabit tuttu. Bu adım muhtemelen yuan üzerindeki değer kaybı baskısını sınırlayacak.

Piyasalar, ABD verilerinin ardından geçen hafta faiz indirimi beklentileri keskin şekilde düşürdü. Birkaç hafta önce Mayıs'ta faiz indirimine kesin fiyatlama veren Fed vadeli işlemleri artık sadece yüzde 28 olasılık veriyor.

İşlemciler bu yıl için faiz indirimi beklentilerini de 50 baz puan azaltarak yıl sonuna kadar 100 baz puanın altında faiz indirimi fiyatlamaya başladılar.