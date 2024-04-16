Döviz yatırımcısı dikkat! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 16 Nisan 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 16.04.2024 - 09:19

Güncelleme: 16.04.2024 - 09:19

Bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Kabine toplantısı en son 4 Mart'ta yapılmıştı.

Hazine dün nisan ayı borçlanma programı kapsamında dört borçlanma gerçekleştirdi. Hazine, 1 yıllık bono ile yüzde 49.41 ve 2 yıllık gösterge tahville yüzde 44.55 bileşik faizden borçlandı. Hazine dün ayrıca kurumsal yatırımcılara iki yıl vadeli 18,520 kg karşılığı altın tahvili ve altna dayalı kira sertifikası ihraç etti.

Hazine Nisan'da 284.1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 114 milyar TL'si piyasadan toplam 169.5 milyar TL iç borçlanma öngörüyor.

Bugün ise Hazine dört yıl vadeli TLREF endeksli tahvili, beş yıl vadeli gösterge ve TÜFE'ye endeksli tahvilleri yeniden ihraç edecek. Ayrıca iki yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı da bugün gerçekleşecek. Hazine borçlanması önümüzdeki hafta da 2 ihale ile devam edecek.

Bayram tatili öncesi lokallerin artan TL ihtiyacı ve seçim öncesi dövize geçenlerin bir kısmının TL'ye yönelmesi dolar/TL'de nadir görülen aşağı yönlü baskı oluşturmuştu. Faiz artışlarıyla beraber TL'nin artan getirisi de dövize ilgiyi azaltan bir diğer unsur.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan, Dünya Bankası IMF bahar toplantıları için bu hafta ABD'de temaslarda bulunacak. Karahan bugün gelişmekte olan ülkelerde merkez bankalarının rolüne ilişkin bir oturumda konuşacak.

JEOPOLİTİK ENDİŞELER VE KÜRESEL PİYASALAR

İran, İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'deki İran konsolosluğuna düzenlediğinden şüphelenilen saldırıya misilleme olarak Cumartesi günü İsrail'e insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısı düzenledi. Böylece İran İsrail topraklarına ilk kez doğrudan saldırmış oldu.

İran ile İsrail arasında artan gerilime ilişkin endişeler görülürken, ABD'nin Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin risk iştahını baskılamasıyla ABD borsaları dün keskin düştü.

İşlemciler artık bu yıl için 45 baz puan faiz indirimi bekliyorlar. Yıl başında ise 160 baz puan faiz indirimine gidilmesi bekleniyordu. Piyasalar, ilk faiz indiriminin ise Haziran'da değil Eylül'de gerçekleşeceğini fiyatlıyorlar.

Küresel piyasalarda dolar, beklentilerin üzerinde gelen ABD perakende satış verilerinin ardından başlıca para birimleri karşısında beş ayın zirvesine yükselirken, yenin de 1990'dan bu yana en düşük seviyeye yakın seyretmesiyle piyasaya müdahale edileceği endişeleri kuvvetlendi.

TL İLK ÇEYREKTE yüzde 9 DEĞER KAYBETTİ

Dolar TL yerel seçim öncesi son işlem gününü 32.3950 seviyesinden tamamlamıştı seçim sonrası ise 32 etrafında dalgalı bir seyir izlemişti. Kur bu sabah güne 32.43 civarında güne başladı. Euro TL ise 34.45 bandında işlem görüyor.

TL, dolar karşısında mart ayında yüzde 3.5, ilk çeyrekte ise yaklaşık yüzde 9 değer kaybetti. TL, Nisan ayının ilk haftasında ise yüzde 1.4 değer kazandı. Eylül 2023'ten beri dolar TL'de nadir görülen aşağı yönlü hareketler haricinde hemen her gün sınırlı bir yükseliş yaşandı.

Son dönemde yaşanan harekete rağmen bankacıların genel beklentisi dolar/TL'de yükselişin kademeli olarak yıl sonunda 40 seviyesine doğru devam edeceği yönünde.

Bu TL'nin nominal olarak dolar karşısında değer kaybetmesi anlamına geliyor. Ancak TL'nin enflasyon altında değer kaybı reel bir değer kazancı yaşanacağına da işaret ediyor. TCMB ise TL'deki reel değer kazancından memnun olduğu mesajı veriyor.

TCMB'nin sürpriz faiz artışı ve yerel seçimlerin sonra ermesi, Merkez Bankası'nı haftalık bazda 8.5 milyar dolar döviz kaybından Nisan'ın ilk haftası itibarıyla 6.5 milyar döviz alımına dönmesini sağladı. Bankacılar öncü verilerin günlük 1 milyar dolar üzeri döviz birikiminin geçen hafta da devam ettiğini gösterdiğini söylüyor.

İşlemciler döviz piyasasında yıllardır süregelen TL alehine dengenin değişmesi ve en az yaz sonuna kadar TCMB rezervlerine pozitif katkının devam edeceği yönünde kanaat belirttiler.

TCMB ayrıca kur korumalı mevduat hesaplarının yarattığı yüksek maliyet nedeniyle 2023 yılında 818.2 milyar lira zarar ettiğini dün açıkladı. Bu bilanço dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 30 Nisan'da Ankara'da yapılacak.