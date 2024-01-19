Döviz yatırımcısı dikkat... Dolar/TL'de yeni rekor seviye! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 19 Ocak 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 19.01.2024 - 10:10

Güncelleme: 19.01.2024 - 10:47

Bugün iç veri gündeminde TÜFE tahminlerini de içeren Merkez Bankası (TCMB) Ocak ayı piyasa katılımcı anketi ile Aralık ayı ve 2023 yılına ilişkin konut satış istatistikleri yer alıyor.

Mevduat faizleri 2023'ün son günlerinde yükseldiği yüzde 50'li seviyelerden geriledikten sonra yatay seyrediyor. TCMB'nin bankacılık sistemindeki likiditeyi çekmeye devam etmesine rağmen likidite fazlası dün itibarıyla 275 milyar TL civarında seyrediyor.

Ortadoğu'da jeopolitik riskler artmaya devam ederken ABD Husilere ait gemisavar füzelere dün yeni saldırılar düzenledi ve Pakistan İran'ın Pakistan toprakları içerisinde saldırı düzenlemesinden iki gün sonra İran'da saldırılar düzenledi.

ABD'de dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi beklenmedik şekilde düştü ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Mart'ta faiz indirimlerine başlayacağı beklentilerini düşürdü.

Vadeli işlemler hâlâ Fed'in ilk faiz indirimini Mart'ta gerçekleştireceği beklentilerine yönelmiş durumda olsalar da bu olasılığı geçen hafta yüzde 77 olarak fiyatlarken artık yüzde 55 olarak fiyatlıyorlar.

EYLÜLDEN BU YANA DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

TL, dolar karşısında Eylül başından bu yana günlük sınırlı değer kayıplarını sürdürüyor. Dolar TL düşük hacimli işlemlerde geçen hafta 30.50'e kadar yükseldikten sonra haftayı 30.1 civarında tamamlamıştı. Foreks piyasalarda kur bu sabah güne 30.20 civarında zirve ile başladı. Euro TL ise 32.95 bandında işlem görüyor.

Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, Aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL'de kayıpların hızı Ocak ayında Aralık ayına göre bir miktar arttı. TL 2024 başından bugüne yüzde 2.2 değer kaybetti.

Yerel seçimler yaklaşırken asgari ücret gibi etkenlerin Merkez Bankası'nın yıl sonu için yüzde 36 seviyesindeki enflasyon tahmini üzerinde yeni bir yukarı yönlü risk oluşturup oluşturmayacağı piyasanın ana gündemi olmaya başladı. Bu kapsamda önümüzdeki haftaki TCMB faiz kararının önemi de arttı. Piyasa tahminleri enflasyonun bu yılı yüzde 40'ın üzerinde tamamlayacağı yönünde.

TCMB ABD'deki yatırımcı toplantısında dezenflasyonda kararlı olduğu mesajını "Enflasyon risklerine karşı dikkatliyiz ve gerekmesi halinde her türlü adımı almaya hazırız" ifadesi ile verdi.

TCMB geçen yıl Mayıs sonu gerçekleşen genel seçimlerden bugüne 3,400 baz puan artışla politika faizini yüzde 42.5'e yükseltti. TCMB faiz artışlarına önümüzdeki hafta da devam edeceği sinyalini vermişti.

TCMB sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlayacağını, "gerekli parasal" sıkılığın ise "gerektiği müddetçe" sürdürüleceğini belirtiyor.