Herkesi kandırdı: Milyonlarca dolar kazandı!

Yayınlanma: 18.01.2024 - 11:09

Güncelleme: 18.01.2024 - 11:09

Sosyal medya kullanıcıları Zack Fairhurst'ü, okyanusun ortasından gönderdiği yardım çağrıylarıyla tanıdı; yardım edebilmek için onu takip etti ve paylaşımlarını yaymaya başladı.

Zack, ilk paylaşımında, "Zamanım azalıyor beni takip edin" diyerek diyordu. 24 saat içerisinde 400 binden fazla kişi çağrısına uydu ve Zack'i takip etmeye başladı.

Bir süre sonra Zack, denizin ortasında canlı yayınlar açmaya başladı. "Eğer 100 bin beğeni alırsam, ışıkları gördüğüm yere yüzmeyi deneyebilirim" diyordu.

Zack herkesle dalga geçer gibi videolar çekerken, takipçi sayısı artmaya devam ediyordu.

Bazı kullanıcılar, "denizde telefonunu nasıl kullandığını" veya "şarjının nasıl bitmediğini" ya da "neden polisi aramadığını" sorsa da insanlar Zack Fairhurst'un istediğini vermeye devam etti. Fairhurst, okyanustaki yardım çağrılarını "tam 5 ay" sürdürdü.

5 milyondan fazla da takipçiye sahip olan Zack, milyonlarca dolar kazandı.

Zack bunun yanı sıra, piyasaya ürünler sürdü ve onlardan da iyi bir gelir elde etti.

Zack Fairhurst'ün videoları, sosyal medyanın günümüzdeki halini gözler önüne seriyor.

İnsanlar, videoların gerçek olmadığını bildikleri halde izlemeyi ve takip etmeyi tercih edebiliyor.