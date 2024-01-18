TL karşısında dolar rekor tazeledi! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 18 Ocak 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 18.01.2024 - 09:33

Güncelleme: 18.01.2024 - 09:33

Bugün Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka, döviz rezervi, menkul kıymet hareketlerini açıklayacak.

Bankacıların öncü verilerden yaptığı hesaplama 12 Ocak haftasında toplam rezervlerin 0.1-0.2 milyar dolar artacağı net rezervlerin ise belirgin gerileyeceği yönünde. Veriler 14.30'da açıklanacak.

Bugün açıklanacak verilerden yurtdışı yerleşiklerin tahvil alımları, yabancıların en çok ilgi gösterdiği 10 yıllık gösterge tahvil ihalesinin geçen hafta olması nedeniyle artış göstermesi bekleniyor. Bankacılar veride tahvile ne kadar yabancı girişi olduğunu izleyecekler.

Mevduat faizleri 2023'ün son günlerinde yükseldiği yüzde 50'li seviyelerden yüzde 40'lara doğru geriledikten sonra yatay seyrediyor. TCMB'nin bankacılık sistemindeki likiditeyi çekmeye devam etmesine rağmen likidite fazlası dün itibarıyla 280 milyar TL civarında seyrediyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonun'da bugün, emekli maaş artışı değişikliğinin de ekleneceği çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifinin görüşmeleri başlayacak. Emekli maaşlarına yapılan yeni artışın bütçeye maliyeti 200 milyar lira olacak.

Yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Mart'ta faiz indirimlerine başlayacağı yönünde beklentilerini düşürmeleriyle ABD Hazine tahvillerinin getirileri yükselirken küresel piyasalarda dolar bir ayın zirvesine yakın seyretti.

Yatırımcılar Fed'in Mart'ta faiz indirimine gitmesi olasılığını yüzde 60 olarak fiyatlıyor. İndirim olasılığı bir ay önceye kadar yüzde 70 olarak fiyatlanıyordu.

TL'DE KAYIPLAR SÜRÜYOR

TL, dolar karşısında eylül başından bu yana günlük sınırlı değer kayıplarını sürdürüyor. Dolar TL düşük hacimli işlemlerde geçen hafta 30.50'e kadar yükseldikten sonra haftayı 30.1 civarında tamamlamıştı. Kur Foreks piyasalarda gün içi en yüksek 30.18'i görerek rekor tazeledi. Euro TL ise 32.98 bandında işlem görüyor.

Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, Aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL'de kayıpların hızı Ocak ayında Aralık ayına göre bir miktar arttı. TL 2024 başından bugüne yüzde 2 değer kaybetti.

GÖZLER 'MERKEZ'DE

Yerel seçimler yaklaşırken asgari ücret gibi etkenlerin Merkez Bankası'nın yıl sonu için yüzde 36 seviyesindeki enflasyon tahmini üzerinde yeni bir yukarı yönlü risk oluşturup oluşturmayacağı piyasanın gündeminde. Bu kapsamda önümüzdeki haftaki TCMB faiz kararının önemi de arttı. Piyasa tahminleri bu yıl sonu için yüzde 40'ın üzerinde.

TCMB ABD'deki yatırımcı toplantısında dezenflasyonda kararlı olduğu mesajını "Enflasyon risklerine karşı dikkatliyiz ve gerekmesi halinde her türlü adımı almaya hazırız" söylemi ile verdi.

TCMB geçen yıl Mayıs sonu gerçekleşen genel seçimlerden bugüne 3,400 baz puan artışla politika faizini yüzde 42.5'e yükseltti. TCMB faiz artışlarına önümüzdeki hafta da devam edeceği sinyalini vermişti.

TCMB sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlayacağını, "gerekli parasal" sıkılığın ise "gerektiği müddetçe" sürdürüleceğini belirtiyor.