Rakuten'ten 2023'te 2,2 milyar dolar net zarar

Japonya elektronik ticaret firmalarından Rakuten Group 2023 yılında 339,4 milyar yen (2,2 milyar dolar) net zarar yaşadı.

AA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 17:29
Rakuten'ten 2023'te 2,2 milyar dolar net zarar
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Rakuten Group açıklamasında, Japon elektronik ticaret firmasının 2023 yılı bilançolarına yer verildi.

Buna göre Rakuten Group 2023 yılında 339,4 milyar yen (2,2 milyar dolar) net zararı yaşadı.

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Son 4 yıldır net zarar yaşayan Japon firma, böylelikle bunu 5. yıla çıkardı.

Net zararın kaynağı olarak, mobil telefon sektöründeki baz istasyonlarının kurulmasına yönelik artan harcamalar gösterildi.

Buna karşın firma satış gelirlerini önceki yıla kıyasla yüzde 7,8 artışla 2 trilyon yene (13,8 milyar dolar) yükseltti.

Rakuten, yeni dönemde, mobil telekom sektöründe kara geçmek için ticari müşterilere odaklanacağını bildirdi.

Japonya'nın en büyük internet sitesi olan "Rakuten Ichiba" (Rakuten Pazarı), satış bakımından dünyanın en büyük internet ağlarından biri olarak biliniyor.


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