Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 11:19

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 11:19

Drift pilotu Volkan Arısoy, 2023 senesinde drift yarışları yanında sosyal sorumluluk projelerinde daha fazla yer alacağını duyurdu. Arısoy, “Özellikle caddeleri pist zannedip şuursuzca gazlayan ve her köşe başında yanlayarak drift yapmaya çalışan gençleri pistlere çekmek gerekiyor” dedi

DRİFT’İN YERİ SOKAKLAR DEĞİL

Gençlerin adrenalin tutkularını başkalarının canına kast etmeden, tamamen trafiğe kapatılmış ve güvenlik önlemleri alınmış alanlarda uygulamalarının doğru olduğuna değinen ünlü drift pilotu Volkan Arısoy şöyle konuştu:

“Özellikle devletin bu gençler için daha fazla pist açıp, sokaklardaki tehlikeli sürüşlerin önüne geçecek ceza ve yaptırımlar uygulaması gerekiyor.

Her gün yaşanan kazalar, doğru diye bilinen yanlış sürüş tekniklerinden ve hatta maalesef gençlerin sosyal medya üzerinde tanınma arzularından ve limitlerini bilmeden sürdükleri otomobillerden kaynaklı.

Bu genç kitle düşük bütçelerle uzman pilot ve eğitmenlerden sürüş eğitimleri alarak, pistlerde kontrollü biçimde otomobil kullanabilirler ve hatta lisanslı birer pilot olarak yarışabilirler.

Bu bağlamda 2023 yılında daha çok genç kitleye ulaşıp, drift sporunu tanıtmak ve drift’in nasıl doğru şekilde yapıldığını öğretmek adına 'Volkan Arısoy İle Drift’e İlk Adım' projesini hayata geçireceğiz.

Özellikle yetenekli genç pilot adaylarına gerek teorik gerekse pratik anlamda drift eğitimi vererek, cadde yarışçılarını pistlere çekmek istiyoruz.”