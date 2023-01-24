Sebastian Ogier'den WRC'de tarihi zafer

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 07:01

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 07:01

Sebastian Ogier, Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid'in direksiyonunda dokuzuncu Monte Carlo ralli zaferini elde etti.

Fransız sürücü dünyanın en ünlü rallisinde ilk zaferini 2009 yılında ikincisini ise 2014 yılında elde etti. Ancak 2014 ve 2023 yılları arasında Ogier, 10 kez katıldığı etkinlikte sekiz kez birinci oldu. Kazanamadığı 2020 ve 2022 yıllarında ise ikinci oldu.

Michael Schumacher ve Lewis Hamilton bile herhangi bir pistte sekizden fazla galibiyet elde edemedi. Ancak teknik olarak Ogier'in rakibi Sebastian Loeb, daha iyi bir rekora sahip, iki ayrı etkinliği (Rally Catalunya ve Rallye Deutschland) dokuz kez kazandı ve Ogier'in sekizine karşılık dokuz WRC Şampiyonluğu elde etti.

ÜRETİCİLER ŞAMPİYONLUĞU

Ogier şu anda yarı emekli ve bu yıl sadece belirli etkinliklerde yarışıyor, bu nedenle son istatistiği geliştiremeyecek.

Ancak bu hafta sonu Monte Carlo'da ikinci olan düzenli sürücüler Kalle Rovanperä ve Elfyn Evans ile birlikte Gazoo Racing Team'in üçüncü yıl üst üste 'Üreticiler Şampiyonluğu'nu kazanma şansına katkıda bulunuyor.

Bu, Toyota Gazoo WRC takımının GR Yaris Rally1 hibridini kullandığı ikinci yıl. 2022'de yürürlüğe giren yeni teknik düzenlemeleri karşılamak üzere tasarlanan dört tekerlekten çekişli Yaris, fosil içermeyen yakıtla çalışan 1.6 litrelik turboşarjlı içten yanmalı motor ve toplam 493 hp (500 PS) güç ve 367 lb-ft (500 Nm) tork sağlayan 134 hp (136 PS) elektrikli motor kombinasyonundan güç alıyor.