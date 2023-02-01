DS 7 E-Tense, Paris Moda Haftası'na eşlik ediyor

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 14:50

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 14:50

Paris Moda Haftası’nın 2019’dan beri ortağı olan DS Automobiles, Erkek Moda ve Haute Couture Sonbahar-Kış 2023/2024 defilelerinde gazetecilere, fenomenlere ve yeteneklere, modanın başkentinde eşlik etmek üzere Paris Fashion Week markalı yeni DS 7 E-Tense ile katılıyor.

Haute Couture ve Moda Federasyonu, ana platformlarında birkaç milyon takipçisi olan çok sayıda uluslararası fenomeni davet ediyor.

Davetliler, E-Tense şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle geliştirilen motorlarla donatılmış yeni DS 7’yi sıfır emisyon modunda Paris’te defileden defileye kullanabilecek.

Lansmanından itibaren, stratejisini elektrikli dönüşüm üzerine kuran DS Automobiles, 2019’dan bu yana yüzde 100 elektrikli araçlar satıyor. 2024’ten itibaren markanın her yeni modelinin yalnızca yüzde 100 elektrikli olması planlanıyor.