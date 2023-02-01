Kia ve Hyundai'lere hırsızlık nedeniyle sigorta yapılmıyor

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 12:36

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 12:36

ABD'deki kentlerde, son iki yılda çalınan Kia ve Hyundai araçların sayısında popüler bir TikTok trendinin de kısmen yardımıyla bir artış görüldü. caranddriver'ın haberine göre Kia ve Hyundai, bazı arabalarına yeterli hırsızlık önleme teknolojisi kurmadıkları için Seattle'da dava edildi.

Artan hırsızlıkların bir sonucu olarak, Progressive veya State Farm gibi bazı sigorta şirketlerinin, belirli kentlerde etkilenen araçları sigortalamayı reddettiği öğrenildi.

Kia ve Hyundai, her iki markanın da ürettiği araç hırsızlıklarında süregelen bir artışa neden olan sözde "Kia Boyz" tarafından popüler hale getirilen TikTok trendinin etkilerini hissetmeye devam ediyor.

MOTOR DURDURUCU YOK

Bu üreticilerin araçları özellikle hedef alınıyor, çünkü eski araçlarının çoğunda motor durdurucu olarak bilinen kritik bir hırsızlık önleme cihazı yok ve hırsızlar bir alarm sistemini tetiklemeden arka camları kırıp araçları kolayca çalabiliyor.

Hırsızlıklar o kadar yaygın hale geldi ki, bazı büyük sigorta sağlayıcılarının etkilenen Kia'lar ve Hyundai'ler için yeni poliçeler açmayı reddettiği, mevcut sigortaya sahip bazı sürücülerin ise giderek daha yüksek primler ödediği bildirildi.

Kapsamı reddetmek veya fiyatı yükseltmek, birçok sigorta acentesi için ortak çözüm haline geliyor. Louis Post-Dispatch ile konuşan bir Progressive sözcüsüne göre, Progressive, Hyundai ve Kia sahipleri St. Louis'de ve diğer orantısız şekilde etkilenen bölgelerde çevrimiçi bir fiyat teklifi için başvurduğunda otomatik bir ret mesajı oluşturuyor.

Aynı rapor, başka sigorta şirketlerinin de bu marka ve modellerde sürücü primlerini artırmayı seçtiğini belirtiyor.

Kia ve Hyundai, direksiyon simidi kilitleri sunmak için yerel kolluk kuvvetleri tedarik ediyor ve Hyundai, onlarsız araçlara immobilizer ekleyen Firstech/Compustar güvenlik kitlerini satmaya başladı. Her iki şirket de immobilizatörü standart hale getirdi, Hyundai Kasım 2021 itibarıyla üretilen tüm araçlarda, Kia ise tüm 2022 model araçlarda geçiş yapıyor.

GÜNDE 23 ARAÇ ÇALINDI

Hırsızlık oranları ise artmaya devam ediyor, araç sahipleri ise üreticilerden daha agresif bir şekilde faydalı bir yanıt almayı umuyor. Olayların ardında birkaç belediye de bu konuda şirketleri mahkemeye taşıdı.

Post-Dispatch'e göre, Missouri eyaletindeki St. Louis kentinde, Kia ve Hyundai hırsızlık olaylarının sayısı ağustos ayında günde yaklaşık 23'e çıktıktan sonra markaları dava etmekle tehdit etti.

Seattle işleri bir adım öteye taşıdı ve bazı arabalarına yeterli hırsızlık önleme teknolojisi kurmadıkları için Kia ve Hyundai aleyhine federal mahkemede şikâyette bulundu.

Seattle kenti avukatı Ann Davison, Fox 13 Seattle tarafından bildirildiği üzere, "Geçen Temmuz'dan bu Temmuz'a kadar, Seattle Şehri'nde çalınan Kia'lar ve Hyundai'lerde yüzde 625'lik bir artış gördük" dedi.

HYUNDAİ'DEN AÇIKLAMA

Konu üzerine Hyundai'den gelen açıklamada ise etkilenen modellere sahip olan veya kiralayan yerel sakinlere dağıtılmak üzere, Seattle bölgesi de dahil olmak üzere ülke çapındaki belirli kolluk kuvvetlerine mümkün olduğunda ücretsiz direksiyon simidi kilitleri sağlandığı ifade edildi.

Araç sahiplerinin ayrıca araçlarını yerel bir Hyundai'ye servisine getirip özelleştirilmiş bir güvenlik kitini satın alabileceğini açıkladı. Etkilenen müşterilere de rahatsızlıklarından ötürü özür dilerdi.

KİA AÇIKLAMA YAPTI

Kia da sürmekte olan dava hakkında yorum yapmamak istediğini belirterek aracın ateşleme sisteminin çalışmasını kısıtlamak için tasarlanmış gelişmiş güvenlik yazılımının geliştirilmesi ve test edilmesi de dahil olmak üzere, orijinal olarak bir immobilizer ile donatılmamış araçlar için ek çözümler geliştirmeye çabaladıklarını belirtti.

Kia'nın önümüzdeki birkaç ay içinde etkilenen çoğu araç için yazılım yükseltmelerini kullanıma sunacağı da tahmin ediliyor.