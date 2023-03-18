DS E-Tense Performance, 'Yılın Konsepti' seçildi

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 07:00

DS Automobiles açıklamasına göre, DS E-Tense Performance, şubat ayında Londra’da düzenlenen 2023 GQ Otomobil Ödülleri’nde “Yılın Konsepti” seçildi.

Bu yıl sadece elektrikli veya şarj edilebilir hibrit araçlara verilen ödüller, ilham veren, ilgi çekici, otomotiv bütünlüğüne sahip ve jürinin nabzını yükselten araçları seçmeye odaklandı.

DS E-Tense Performance, DS Automobiles’in motorsporları departmanı DS Performance tarafından, markanın çifte şampiyonluk kazanan Formula E programıyla bağlantılı, yüksek performanslı bir laboratuvar olarak geliştirildi.

5 DAKİKADA TAM ŞARJ

DS E-Tense Performance’ta elektrikli yarış araçlarında bulunan elektrik motorlarının aynısı kullanılıyor. Toplamda 815 beygir ve 8 bin Nm’lik tork üreten DS E-Tense Performance, 0’dan 100 km/sa hıza 2 saniyede ulaşabiliyor. 350kW’lık şarj kullanılarak aracın bataryaları ise 5 dakikada tam şarjlı hale getirilebiliyor.

Prototipte ayrıca geleneksel fren diskleri ve balataları kullanmak yerine gelecekteki modellerde rejeneratif frenlemenin tek başına yeterli olup olmadığı araştırılarak, elektrikli araçların geleceğine de ışık tutuluyor.

Rejeneratif frenleme çoğu elektrikli araçta zaten mevcut olmasına rağmen, teknoloji şu anda geleneksel disk frenleri tamamlamak için kullanılıyor.

Ancak DS E-Tense Performance, DS Automobiles’in rejeneratif frenlemenin araçları yavaşlatmak ve bu süreçte bataryanın daha iyi şarj edilmesine yardımcı olup, geleneksel teknolojiyi ortadan kaldırmak açısından tek yöntem olup olamayacağını keşfetmesine olanak tanıdı.

TÜM DS OTOMOEBİLLERDE FORMULA E TEKNOLOJİSİ

DS Automobiles İngiltere Genel Müdürü Julie David ise “GQ jürisinin DS E-Tense Performance prototipinin parlaklığını, DS markasının ve gelecekteki yol araçlarımızın yarınını takdir etmesinden çok memnunuz. 2024’ten itibaren piyasaya süreceğimiz her yeni model elektrikli olacak ve tüm yol otomobillerimiz doğrudan DS Performance Formula E programı tarafından geliştirilen teknolojiden yararlanacak” ifadelerini kullandı.

DS Performance Direktörü Eugenio Franzetti, motorsporlarının her zaman, yol otomobillerini geliştirmek için yarışlarda kazanılan deneyimleri kullanan olağanüstü bir araştırma ve geliştirme aracı olduğunu belirterek, ''Aynı şekilde, konsept otomobiller, geleceğin otomobillerine her gün ilham veren gerçek teknoloji ve tasarım laboratuvarlarıdır. Doğrudan bir Formula E aracından türetilen bu prototip, DS Automobiles’in yüzde 100 elektrikli otomobillerinin kısa sürede ne kadar ileri gideceğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.