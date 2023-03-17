Skoda Rusya'dan tamamen çekiliyor

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 14:59

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 14:59

Alman devi Volkswagen grubunun bir birimi olan Çek otomobil üreticisi Skoda Auto, perşembe günü yaptığı açıklamada Rusya'daki varlıklarını satmak için bir anlaşmaya yaklaştığını söyledi.

Skoda, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden kısa bir süre sonra iki Rus fabrikasında (Kaluga ve Nizhny Novgorod) üretimi askıya aldı.

2022'de dünya genelinde yaklaşık 780 bin otomobil üreten Skoda, grubun Rusya'daki faaliyetleri üzerinde yönetim ve mali yönetimden sorumluydu.

Skoda Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Zellmer gazetecilere yaptığı açıklamada, "Volkswagen grubu Rusya'daki iş seçeneklerimizin geleceği için çeşitli senaryoları analiz etti" dedi.

'ANLAŞMANIN SON AŞAMASINDAYIZ'

"Tercih edilen seçenek Volkswagen Group Rusya'nın varlıklarını üçüncü bir tarafa satmaktır. Anlaşmayı sonuçlandırmanın son aşamasındayız ve oldukça yakında kapatmayı umuyoruz" ifadelerini kullanan Zellmer, anlaşma imzalanmadan önce ayrıntılara giremeyeceğini de sözlerine ekledi.

Skoda, Rusya'dan çekilmesi nedeniyle geçen yıl yaklaşık 700 milyon dolar gelir kaybettiğini söyledi.