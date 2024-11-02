Dubai çikolatası çılgınlığı Antep fıstığını karaborsaya düşürdü: Kilosu cep yakıyor!

Yayınlanma: 02.11.2024 - 10:14

Güncelleme: 02.11.2024 - 10:19

Son dönemde baş gösteren Dubai çikolatası çılgınlığı, Antep fıstığında arz-talep dengesinin bozulmasına neden oldu. Stokçular da devreye girince tarlada 150 lira olan ürünün kilosu, 3 bin liraya kadar çıktı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sayesinde popülerleşen ve son dönemin en çok tüketilen ürünleri arasında yer alan Dubai çikolatası, Antep fıstığında arz-talep dengesini bozdu.

Çikolatanın yapımında kullanılan Antep fıstığı ve tahine talep artınca bu ürünlerin fiyatı fırladı.

İktidara yakın Sabah gazetesinde yer alan habere göre eylül ayından itibaren fiyatı artan Antep fıstığı, artık 'yeşil altın' olarak anılıyor. Fıstık ezmesi ise adeta kara borsaya düştü.

UZMANLARDAN 'SEKTÖRDE SIKINTIYA NEDEN OLABİLİR' UYARISI

Uzmanlar, yerel üreticilere ve piyasaya olumsuz etkileri olabilecek bu durumun sektörde yaratabileceği sıkıntılara dair uyarılarda bulunuyor.

Antep fıstığı ve kadayıf dolgulu Dubai çikolatası marketlerde, butik işletmelerde, cafe ve pastanelerde satışta ve rağbet de çok...

Dev markalar bile rekabete ayak uydurmak için bu ürünü üretmeye başladı. Bu çikolatanın en önemli bileşenlerinden biri olan Antep fıstığı, dünya genelinde de tanınır hale geldi.

Birçok uluslararası gıda markası, Antep ezmesi ve fıstığını ürünlerine katmaya başladı. Özellikle katmer, tatlı, tuzlu atıştırmalıklar ve yemeklerde de kullanılan fıstığa talep patladı.

RAFTA 3 BİN TL OLDU

Ağustos ayında tarlada kilosu 150 TL'den alıcı bulan Antep fıstığı, raflarda 3 bin liraya kadar çıktı.

TATLICILAR ALAMAZ HALE GELDİ

İşlenmiş ürünlerde ise fiyat daha da artıyor. Uzmanlar, yalnızca son iki ayda yüzde 70'e varan fiyat artışlarına dikkat çekerek, artan talebi öngören bazı stokçuların piyasayı kilitlediğini belirtiyor. Çok sayıda firma, yeşil Antep fıstığı ve ezmesini stoklayarak hem fiyatları yukarı çekiyor hem de ulaşılabilirliği sınırlıyor.

Gıda tedarik zincirindeki bu dengesizlik, özellikle yerel üreticiler ve tüketiciler açısından kaygı veriyor. Birçok pastane ve tatlı üreticisi, fiyatlar nedeniyle artık Antep fıstığını kullanamaz hale geldi.

STOKÇULUK BAŞLADI

Sarıyer'de faaliyet gösteren bir pastane sahibi, "Dubai çikolatası modası başladığından beri, Antep fıstığını temin etmekte zorlanıyoruz. Müşterilerimiz kaliteli ürün bekliyor ancak biz maliyetlerin altından kalkamaz hale geldik" dedi.

Fıstık ezmesi üreticisi bir firma da, stokçular tarafından fiyatların tırmandırılacağını iddia ederek piyasaya daha az ürün sunulduğunu belirtiyor.

BAE'DEN YAYILDI

Dubai çikolatasının, antep fıstığı ezmesi ve künefe dolgulu sütlü çikolata tarifi Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) butik bir çikolata mağazasına ait.

9 yıldır Dubai'de yaşayan Mısır kökenli İngiliz Sarah Hamouda, hamileliği sırasında çikolata aşermesi üzerine aradığı tadı hiçbir çikolatada bulamayınca kendi tarifini geliştirdi. Hamouda, bir röportajında, Dubai çikolatasını yaparken baklavadan esinlendiğini belirtmişti.