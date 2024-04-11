Düğün sezonu başladı! Gelinlik fiyatları cep yakıyor

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte gelinliklere olan ilgi arttı. Son zamanlarda yoğun sipariş alınan gelinlikler de yeni sezonun fiyatları belli oldu.

İHA
Yayınlanma: 11.04.2024 - 11:41
Düğün sezonu başladı! Gelinlik fiyatları cep yakıyor
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Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte düğün sezonunda yoğunluk yaşanıyor. 

Gelinliklerde 2024 yılında tek bir trend olmadığından bahseden 21 yıldır gelinlik tasarlayan Bahar Demir, üretim sürecinde her bütçeye uygun gelinlikler üretmeyi amaçladıklarını, bunun yanında sade gelinlik tercih edenlerin saten gelinlik ya da Helen tarzı ağ kesim, gösteriş sevenlerin ise godeli ve pileli modeller ile prenses gelinliği olarak tabir ettikleri modelleri tercih ettiklerini söyledi.

Gelinliğin genç kızların vazgeçilmez hayallerinden olduğunu hatırlatan Demir, "Gelinlik bizim genç kızlarımızın vazgeçilmez hayallerinden bir tanesi. Bütün genç kızlar 18’li yaşlarına geldiklerinde hedeflerinde ve hayallerinde bir gelinlik vardır. Eğer ki düğünlerinde bu modeli giymedikleri takdirde ömürleri boyunca bunun mutsuzluğunu yaşayabiliyorlar. Bu yüzden bizim için çok önemli ve kıymetli. Bunun çalışması da bizim için çok zevkli. Birçok insanın, birçok genç kızın hayallerini gerçekleştiriyor, düşlerinin gerçekleşmesine sebep oluyoruz" şeklinde konuştu.

FİYATLARI 15 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

İşçiliğin yoğunluğuna göre üretim sürecinin değişkenlik gösterdiğini belirten Demir, "Dikimi, kesimi ve tasarımıyla 3 günde ürettiğimiz bir gelinliğimiz de, üretimi 1 ay süren gelinliğimiz de var. İşçiliğine ve üzerinde kullanacağımız malzemeye göre değişiyor. Her şey bunları etkileyebiliyor. Her bütçeye uygun bir şekilde fiyatlandırılan gelinliklerimiz var. 15 bin TL’den başlıyor ve 150 bin TL’ye kadar ulaşıyor. İşçiliğin yanında gelinliğin üzerinde kullanacağımız taşlar ve danteller fiyatı etkileyen temel unsurlar" sözlerine yer verdi.


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