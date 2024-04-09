Fiyatlarda Avrupa’yı solladık: 'Maliyetler uçak biletlerini pahalı hale getirdi'

Yayınlanma: 09.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.04.2024 - 04:00

Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, Avrupa’dan Türkiye’ye uçak bileti fiyatlarının çok yükseldiğini, artan maliyetler nedeniyle bu yıl konaklama ücretlerine de yüzde 40-50 zam yapıldığını söyledi. “Dorak Health” şirketi aracılığıyla sağlık turizmine de giren holding, 2024 MayısHaziran aylarında halkarz planlıyor. 2023’ü yaklaşık 700 milyon dolar ciro ile kapatan holdingin bu yılki ciro hedefi ise 1 milyar dolar.

Grup ayrıca bünyesindeki 65 şirkette, 500’ü yurtdışında olmak üzere 4 bin kişiye istihdam da sağlıyor. Kapadokya başta olmak üzere Bodrum ve İstanbul’da yatırımlarının olduğunu dile getiren Körükçü, “Sur Balık’ın yurtdışında Dubai’ye de şubesini açtık. 2025’te New York ve Londra’da da Sur Balık açmayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde Japon ve Tayvanlı ortaklarla yurtdışında yatırımlar planlıyoruz. İlk olarak Türkiye’de dört, yurtdışında ise İspanya, İtalya, Almanya, Prag, Hırvatistan ve Avusturya’da otelleri olan 10 otelli bir zinciri satın alacağız.

Yeni yatırımlarımızın ciromuzu yüzde 20 artırmasını hedefliyoruz” dedi. Kapadokya’da en fazla Uzakdoğu’dan turist ağırladıklarını belirten Körükçü, “Kapadokya’ya gelen turist ortalama 1500-2000 dolar harcıyor. İstanbul’da 800- 900 dolar harcıyor. Yeme içme tarafında fiyatlar artıyor ama doluluklarda sıkıntı yok” diye konuştu.









