Fiyatlarda Avrupa’yı solladık: 'Maliyetler uçak biletlerini pahalı hale getirdi'
Yabancı turist için de Türkiye artık pahalı hale geldi. Türkiye konaklama ve uçak biletleri konusunda Avrupa ülkeleri ve Mısır’ı solladı.
Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, Avrupa’dan Türkiye’ye uçak bileti fiyatlarının çok yükseldiğini, artan maliyetler nedeniyle bu yıl konaklama ücretlerine de yüzde 40-50 zam yapıldığını söyledi. “Dorak Health” şirketi aracılığıyla sağlık turizmine de giren holding, 2024 MayısHaziran aylarında halkarz planlıyor. 2023’ü yaklaşık 700 milyon dolar ciro ile kapatan holdingin bu yılki ciro hedefi ise 1 milyar dolar.
Grup ayrıca bünyesindeki 65 şirkette, 500’ü yurtdışında olmak üzere 4 bin kişiye istihdam da sağlıyor. Kapadokya başta olmak üzere Bodrum ve İstanbul’da yatırımlarının olduğunu dile getiren Körükçü, “Sur Balık’ın yurtdışında Dubai’ye de şubesini açtık. 2025’te New York ve Londra’da da Sur Balık açmayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde Japon ve Tayvanlı ortaklarla yurtdışında yatırımlar planlıyoruz. İlk olarak Türkiye’de dört, yurtdışında ise İspanya, İtalya, Almanya, Prag, Hırvatistan ve Avusturya’da otelleri olan 10 otelli bir zinciri satın alacağız.
Yeni yatırımlarımızın
ciromuzu yüzde 20 artırmasını
hedefliyoruz” dedi.
Kapadokya’da en fazla
Uzakdoğu’dan turist
ağırladıklarını belirten Körükçü,
“Kapadokya’ya gelen turist
ortalama 1500-2000 dolar
harcıyor. İstanbul’da 800-
900 dolar harcıyor. Yeme içme
tarafında fiyatlar artıyor ama
doluluklarda sıkıntı yok” diye
konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tutulma öncesi evcil hayvan sahiplerine uyarı!
- Erdoğan'dan 'Hatay' açıklaması
- Eski başkan yeni başkana çiçek fırlatıp küfretti!
- YSK'den Hatay, Ardahan ve Iğdır kararı
- İngiltere'de Türk doktor skandalı!
- Türkiye'den görülecek mi?
- Ünlü ilaç şirketi konkordato talep etti
- 'Seçim sonucunu değiştirecek sayıda...'
- İYİ Parti'de dört aday birden!
- Uğur Dündar'dan Metin Oktay sözleri