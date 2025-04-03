Dün iptal edilmişti: Benzine yeniden zam yolda!

Yayınlanma: 03.04.2025 - 10:54

Güncelleme: 03.04.2025 - 10:54

Dün iptal edilen zam kararı sonrası benzine 1 lira 8 kuruş zam yapılması, otogazda ise 81 kuruşluk bir indirim uygulanması öngörülüyor. Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler, brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak şekilleniyor.

Yarından itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 8 kuruşluk bir artış bekleniyor. Diğer yandan otogaz fiyatlarında 81 kuruşluk bir indirim yapılması öngörülüyor.

Benzin fiyatlarındaki artış, Brent petrol ve döviz kurlarındaki değişimlerden kaynaklanıyor. Bu faktörler, akaryakıt fiyatlarının yükselmesine veya düşmesine yol açabiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul’da benzinin litre fiyatı 46,27 TL, Ankara’da 47,29 TL, İzmir’de ise 47,65 TL olarak belirlendi. Otogaz fiyatı ise İstanbul’da 28,19 TL, Ankara’da 28,09 TL, İzmir’de ise 28,04 TL olarak satışta.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları (Brent petrol), döviz kuru, vergi oranları ve yerel piyasa koşullarına bağlı olarak belirleniyor. Bu unsurlardaki değişiklikler, fiyatların sıkça dalgalanmasına neden olabiliyor.