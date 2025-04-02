Tabelalar değişecek: Benzin fiyatlarına yeniden zam yolda!

Yayınlanma: 02.04.2025 - 10:13

Güncelleme: 02.04.2025 - 10:14

Benzine 3 Nisan gece yarısından itibaren 1,25 TL zam yapılacak. Geçen hafta gelen ancak pompaya yansımayan 1,17 TL’lik artışla birlikte toplam zam 2,5 TL’ye ulaşıyor. Yeni fiyatlarla İstanbul’da benzinin litresi 48 TL’yi aşacak.

Bayram sonrası akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha ekleniyor. 3 Nisan 2025 Perşembe günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 1,25 TL zam yapılması kesinleşti.

Bu son zam, 2 Nisan itibarıyla yürürlükte olan fiyatlara henüz yansımayan önceki artışla birleştiğinde, benzine toplamda yaklaşık 2,5 TL'lik bir fiyat artışı anlamına geliyor.

Geçtiğimiz hafta diğer yakıt türlerine de zam geldi:

Benzin: +1,51 TL

Motorin: +1,42 TL

LPG (Otogaz): +65 kuruş

Güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL

Benzin: 46,72 TL

Motorin: 46,83 TL

LPG: 28,19 TL

ANKARA

Benzin: 47,27 TL

Motorin: 47,57 TL

LPG: 28,09 TL

İZMİR

Benzin: 47,64 TL

Motorin: 47,93 TL

LPG: 28,04 TL