Sürücüler dikkat: Benzinin ardından motorine zam yolda!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 09:55

Güncelleme: 25.03.2025 - 09:55

Benzinin ardından motorin fiyatlarına da bu gece zam yapılacak. İmamoğlu operasyonu sonrası döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine yönelik operasyon, döviz fiyatlarıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında da hareketliliğe neden oldu.

Benzine dün gece yapılan zammın ardından, bu gece motorin fiyatları da artacak.

Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 42 kuruş zam yapılacak.

Dün gece benzinin litre fiyatına 1 lira 52 kuruş zam gelmişti.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte motorin litre fiyatları İstanbul'da yaklaşık 46,83 TL'ye, Ankara'da 47,56 TL'ye, İzmir'de 47,92 TL'ye yükselecek.

Dün gece yapılan zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 46,72 TL'ye, Ankara'da 47,27 TL'ye, İzmir'de 47,64 TL'ye çıktı.

Fiyatlar, il, ilçe ve bayilere göre değişiklik gösterebiliyor.