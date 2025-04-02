Ünlü ekonomist duyurdu: Benzine yapılacak dev zam iptal edildi!
Akaryakıta yapılacak 1.25 TL'lik zam EPDK tarafından iptal edildi.
Bu gece benzine yapılması planlanan 1.25 TL'lik zam, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından iptal edildi.
Ortadoğu'daki gerilimler, yurt içindeki dolar/TL yükselişi ve ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını artırmaya devam ederken, benzine yapılacak zam daha önce duyurulmuştu. Ancak Ekonomist İris Cibre'nin aktardığı bilgilere göre, EPDK bu zammı iptal etti.
1.25 TL'lik zam EPDK tarafından iptal edildi— İris Cibre ?? (@iriscibre) April 2, 2025
sübvansiyon mu?
Ya da, Tuprs ve Socar'dan da çıkıyor olabilir acısı:) https://t.co/yqVxhEMiHf
İşte 2 Nisan 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:
Benzin
İstanbul (Anadolu): 46.57 TL/L
İstanbul (Avrupa): 46.72 TL/L
İzmir: 47.64 TL/L
Ankara: 47.27 TL/L
Motorin
İstanbul (Anadolu): 46.71 TL/L
İstanbul (Avrupa): 46.83 TL/L
İzmir: 47.92 TL/L
Ankara: 47.56 TL/L
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