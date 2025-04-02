Ünlü ekonomist duyurdu: Benzine yapılacak dev zam iptal edildi!

Akaryakıta yapılacak 1.25 TL'lik zam EPDK tarafından iptal edildi.

Ünlü ekonomist duyurdu: Benzine yapılacak dev zam iptal edildi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 16:07

Bu gece benzine yapılması planlanan 1.25 TL'lik zam, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından iptal edildi.

Ortadoğu'daki gerilimler, yurt içindeki dolar/TL yükselişi ve ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını artırmaya devam ederken, benzine yapılacak zam daha önce duyurulmuştu. Ancak Ekonomist İris Cibre'nin aktardığı bilgilere göre, EPDK bu zammı iptal etti.

 

İşte 2 Nisan 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin

İstanbul (Anadolu): 46.57 TL/L

İstanbul (Avrupa): 46.72 TL/L

İzmir: 47.64 TL/L

Ankara: 47.27 TL/L

Motorin

İstanbul (Anadolu): 46.71 TL/L

İstanbul (Avrupa): 46.83 TL/L

İzmir: 47.92 TL/L

Ankara: 47.56 TL/L


Etiketler: #akaryakıt #benzin #zam #İris Cibre

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