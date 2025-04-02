Ünlü ekonomist duyurdu: Benzine yapılacak dev zam iptal edildi!

Yayınlanma: 02.04.2025 - 16:07

Güncelleme: 02.04.2025 - 16:07

Bu gece benzine yapılması planlanan 1.25 TL'lik zam, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından iptal edildi.

Ortadoğu'daki gerilimler, yurt içindeki dolar/TL yükselişi ve ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını artırmaya devam ederken, benzine yapılacak zam daha önce duyurulmuştu. Ancak Ekonomist İris Cibre'nin aktardığı bilgilere göre, EPDK bu zammı iptal etti.

1.25 TL'lik zam EPDK tarafından iptal edildi



sübvansiyon mu?

Ya da, Tuprs ve Socar'dan da çıkıyor olabilir acısı:) https://t.co/yqVxhEMiHf — İris Cibre ?? (@iriscibre) April 2, 2025

İşte 2 Nisan 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin

İstanbul (Anadolu): 46.57 TL/L

İstanbul (Avrupa): 46.72 TL/L

İzmir: 47.64 TL/L

Ankara: 47.27 TL/L

Motorin

İstanbul (Anadolu): 46.71 TL/L

İstanbul (Avrupa): 46.83 TL/L

İzmir: 47.92 TL/L

Ankara: 47.56 TL/L