Dünya Bankası eski baş ekonomisti Anne Krueger'den dikkat çeken analiz: 'Erdoğanizm teorileri Türkiye’yi batırdı'
Dünya Bankası Eski Başekonomisti ve IMF eski Başkan Yardımcısı Anne Krueger, yazdığı bir makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi teorilerinin Türkiye’yi karanlığa sürüklediğini savundu.
Türkiye'nin derin bir ekonomik krizde olduğunu ve bunun tamamen “kendi kendine” yaratıldığını belirten Dünya Bankası Eski Başekonomisti ve IMF eski Başkan Yardımcısı Anne Krueger, yazdığı bir makalede AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi teorilerinin Türkiye'yi karanlığa sürüklediğini savundu. “Erdoğanizm Türkiye'yi batırdı” başlıklı makalesinde Krueger, “Erdoğan, teorilerini ısrarla uygulamayı sürdürürse Türkiye ekonomisinin görünümü daha da kararacak. Böylesine stratejik önem taşıyan bir ülkenin istikrarına bu gidişin etkisi, görmezden gelinemeyecek noktaya ulaşabilir” ifadesini kullandı.
ENFLASYON ATEŞİNE BENZİN DÖKÜYOR
Sözcü'de yer alan habere göre, Krueger, makalesinde, “Türkiye’de fiyat artışları ile reel gelirler eriyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik zam enflasyon ateşine daha fazla benzin dökmek anlamına geliyor” dedi.
Anne Krueger 2005 yılında Stanford Üniversitesi’nde IMF Başkan Yardımcısı olarak yaptığı konuşmada Türkiye’yi tüm dünyaya örnek göstermiş, uygulanan ekonomi politikalarını överek, “Türkiye’de elde edilen başarılar, yapısal reform ve doğru politikalarda ısrar etmenin ne denli önemli olduğunu gösteriyor” demişti.
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