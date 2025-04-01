Dünya Bankası'ndan deprem bölgesine dev finansman desteği!

Dünya Bankası, deprem bölgesindeki istihdamı korumak ve yeni iş imkanları yaratmak için 500 milyon dolar finansman sağlayacak. Sağlanan bu kaynak, bölgedeki işletmelere uzun vadeli destek sunarak ekonomik toparlanmayı hızlandırmayı hedefliyor.

Dünya Bankası'ndan deprem bölgesine dev finansman desteği!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.04.2025 - 11:30

Dünya Bankası, deprem bölgesindeki istihdamın korunması ve yeni iş imkanlarının yaratılması amacıyla işletmelere 500 milyon dolar finansman sunacak. Sağlanan bu kaynak, bölge ekonomisinin toparlanmasını hızlandırmaya yönelik önemli bir adım olacak.

Türkiye, deprem bölgesine yönelik dış finansman sağlama çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık tarafından yürütülen "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi"nin ikinci aşaması, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı.

18 İL FİNANSMAN KAPSAMINDA

Bu proje kapsamında, Dünya Bankası'ndan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'ye (TKYB) Bakanlık garantisi altında 500 milyon dolar finansman sağlanacak. Proje, depremlerden etkilenen 18 ildeki KOBİ'ler ve büyük ölçekli işletmelere uzun vadeli finansman sunmayı hedefliyor.

Proje, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa gibi illeri kapsayan 11 il ile Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde, Sivas ve Tunceli'yi kapsayan 7 komşu ili de kapsayacak. Bu illerde faaliyet gösteren işletmelere istihdamın korunması ve yeni iş alanları yaratılması amacıyla destek sağlanacak.


Etiketler: #deprem bölgesi #Dünya Bankası #finansman

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