Dünya Gazetesi satıldı: İşte yeni sahibi...

Yayınlanma: 26.01.2024 - 10:20

Güncelleme: 26.01.2024 - 10:20

Türkiye'nin ilk ekonomi gazetesi olan Dünya gazetesi satıldı. Nezih Demirkent tarafından kurulan Dünya Gazetesi'nin imtiyaz sahipliğini Didem Demirkent, Umut Güner'e devretti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dünya gazetesi, "Türk ekonomi basınında koca bir çınar büyüdü. Bugün ekonomi basınında yetişen neredeyse tüm gazetecilerin yolu bu okuldan geçti ve Dünya kendi içinde bir okul oldu. Dünya gazetesi bugün, her biri bu okulda yetişmiş çalışanları ve Demirkent gazetecilik ilkeleriyle yeni bir yolculuğa çıkıyoruz…" ifadeleri kullanıldı.