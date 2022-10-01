Dünya yazarı Alaattin Aktaş: Enflasyon aşağı, hayat pahalılığı yukarı; muhalefet niye bunun üzerinde durmuyor!
Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, enflasyonun yılbaşından sonra düşeceğini ancak hayat pahalılığının azalmayacağını savundu ve muhalefete seslendi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2022 eylül ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı.
Buna göre, 2021 eylül ayına göre 2022 eylül ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 107.42, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 98.17 arttı.
AĞUSTOSTA ENFLASYON 80'İ AŞTI
TÜİK'e göre enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 1.46 artarken yıllık bazda yüzde 80.21 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG)'a göre ise ağustosta yüzde 5.86 artarken yıllık yüzde 181.37'ye yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ise, eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim Pazartesi tarihinde açıklayacak.
"MUHALEFET NİYE BUNUN ÜZERİNDE DURMUYOR"
Aktaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"'Yıllık enflasyonu aralıktan itibaren hızla düşüreceğim' diyen herkes kesinlikle başarılı olur. Çünkü enflasyonun düşmesi için bir karar, bir önlem gerekmiyor ki; matematik yeter! Ama enflasyon aşağı, hayat pahalılığı yukarı! Peki muhalefet bu gerçeğin üstünde niye hiç durmaz!" ifadesini kullandı.
"Yıllık enflasyonu aralıktan itibaren hızla düşüreceğim" diyen herkes kesinlikle başarılı olur.— Alaattin Aktaş (@Alaattin_Aktas) October 1, 2022
Çünkü enflasyonun düşmesi için bir karar, bir önlem gerekmiyor ki; matematik yeter!
Ama enflasyon aşağı, hayat pahalılığı yukarı!
Peki muhalefet bu gerçeğin üstünde niye hiç durmaz!
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