Dünyaca ünlü iki yemek firması Türkiye'den çekiliyor: KFC ve Pizza Hut için fesih açıklaması yapıldı...

Yayınlanma: 08.01.2025 - 13:38

Güncelleme: 08.01.2025 - 13:38

Yum! Brands, Türkiye’deki KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi olan İş Gıda A.Ş. ile olan franchise anlaşmasını, İş Gıda’nın şirketin standartlarını karşılayamaması nedeniyle feshettiğini açıkladı. Bu karar, Türkiye’deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını doğrudan etkiledi. Yum! Brands, restoranların geçici olarak kapanmasını bekliyor ve Türk tüketicilerinin sadakatini vurgulayarak gelecekte olabildiğince çok sayıda restoranı yeniden açmayı hedefliyor.

FESİH GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner, “Franchise ortaklarımızdan müşterilerimize yüksek kaliteli bir deneyim sunmalarını bekliyoruz. Ancak İş Gıda, bu standartlara uyum sağlayamadı” diyerek fesih kararının gerekçesini açıkladı. Yum! Brands, Türkiye’deki bu gelişme ile birlikte franchise sözleşmeleri kapsamında yasal işlem başlattı.

Bu fesih sürecinin, Yum! Brands'in Almanya’daki KFC ve Pizza Hut restoranlarının franchise haklarını etkilemediği belirtildi. Türkiye’deki mağaza kapanışlarının, şirketin dünya genelindeki temel faaliyet kârı üzerinde büyük bir etkisi olması beklenmiyor.