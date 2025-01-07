Miras yoluyla tapu sahibi olanlar dikkat: Başvurmayanlar hakkını kaybedecek!

Tarım ve Orman Bakanlığı, iki yıl boyunca ekim ya da kiralama işlemi yapılmayan araziler üzerinde tasarruf yetkisini kullanabileceğini açıkladı. Bu düzenlemeyle boş arazilerin üretime kazandırılmasını ve sahiplerine gelir elde etmelerini amaçlıyor.

Miras yoluyla tapu sahibi olanlar dikkat: Başvurmayanlar hakkını kaybedecek!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2025 - 17:32

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenleme ile iki yıl boyunca ekim veya kiralama işlemi yapılmayan tarımlar üzerinde tasarruf yetkisinin bakanlık tarafından kullanılacağını açıkladı.

TARIM ARAZİLERİ İŞLENMEZSE KİRAYA VERİLECEK

Düzenleme hakkında açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, bu değişikliğin, vatandaşlardan gelen "Atıl tarım arazileri ekilsin, boş arazi kalmasın" taleplerinin ardından uygulamaya alındığını belirtti. Yeni düzenleme, üç ay içinde resmi olarak yürürlüğe girecek.

DEVLET KİRAYA VERDİĞİ ARAZİLERDEN GELİR SAĞLAYACAK

Yeni düzenleme, satın alma veya devir yoluyla elde edilen tarlaları kapsamayacak. Uygulama yalnızca miras yoluyla elde edilen arazileri kapsayacak. Gizligider, miras yoluyla elde edilen tarla ve arazilerin işlenmemesi halinde, bu toprakların devlete kiraya verileceğini belirtti. Ayrıca, bu kiralama işleminin dijital ortamda yapılacağını ve kiralanan arazilerden elde edilen gelirlerin, tarla sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacağını ifade etti. Bakanlık, boş arazilerin üretime kazandırılmasını ve arazi sahiplerinin gelir elde etmesini hedefliyor.

KİRALAMA ÜCRETİ ÇEVREDEKİ EMSAL ARAZİLERE GÖRE BELİRLENECEK

Kiraya verilecek arazilerin ücret tarifesi ise çevredeki benzer özelliklere sahip arazilerin kira bedellerine göre belirlenecek. Bakanlık, kiralanacak tarım arazisinin rayiç kira bedelini tespit etmek için en az üç emsal arazi seçileceğini açıkladı. Emsal olarak kullanılacak arazilerin belirlenmesinde, akrabalar ve hissedarlar arasındaki kiralamaların piyasa koşullarını temsil etme kabiliyeti göz önünde bulundurulacak.


Etiketler: #tarım ve orman bakanlığı #tapu #miras #Tarım

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