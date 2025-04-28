Dünyada askeri harcamalarda rekor artış: Soğuk Savaş'tan bu yana en yüksek düzeyde! Küresel silahlanma artarken Türkiye'de son durum ne?

Yayınlanma: 28.04.2025 - 11:00

Güncelleme: 28.04.2025 - 11:00

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI), küresel güvenlik konusuyla ilgili askeri harcamaları raporladı.

SOĞUK SAVAŞ'TAN BU YANA EN BÜYÜK ARTIŞ

SIPRI'nin verilerine göre, dünya genelindeki askeri harcamalar 2024 yılında 2.718 milyar dolara ulaşarak, 2023'e göre yüzde 9,4 oranında bir artış gösterdi. Bu, son yıllarda ülkelerin savunma alanına yaptığı yatırımların ve önceliklendirilmesinin etkisiyle, Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana görülen en büyük yıllık artış oldu.

Askeri harcamalar, dünya genelinde her bölgede artış gösterdi, özellikle Avrupa ve Ortadoğu’da ciddi bir büyüme kaydedildi.

SIPRI verilerine göre, en büyük askeri harcama yapan ilk beş ülke; ABD, Çin, Rusya, Almanya ve Hindistan, toplam 1635 milyar dolarla küresel askeri harcamaların yüzde 60’ını oluşturdu.

KÜRESEL ASKERE HARCAMA YÜKSEK SEVİYELERE ÇIKIYOR

2024’te küresel askeri harcamalar, 2718 milyar dolara çıkarak art arda onuncu yıl artış gösterdi. Dünyanın en fazla askeri harcama yapan 15 ülkesi, askeri harcamalarını artırdı. Küresel askeri yük ise yüzde 2,5 seviyesine çıktı.

100’DEN FAZLA ÜLKEDE ARTIŞ

SIPRI Askeri Harcamalar ve Silah Üretim Programı Araştırmacısı Xiao Liang, “2024'te dünya çapında 100'den fazla ülke askeri harcamalarını artırdı. Hükümetler, genellikle diğer bütçe alanlarında kesintiye giderek askeri güvenliğe daha fazla odaklandıkça, bu durum ekonomik ve sosyal sonuçlar doğurabilir” dedi.

AVRUPA’DAKİ ARTIŞ KÜRESEL TOPLAMI YÜKSELTİYOR

Avrupa’daki askeri harcamalar (Rusya dahil) 17 oranında artarak 693 milyar dolara ulaşarak, 2024’teki küresel artışa en büyük katkıyı sağladı. Ukrayna’daki savaşın üçüncü yılına girerken, Avrupa’daki askeri harcamalar, Soğuk Savaş dönemi seviyelerinin ötesine geçti.

RUSYA VE UKRAYNA’NIN ARTAN HARCAMALARI

Rusya'nın askeri harcamaları 2024'te 149 milyar dolara ulaşarak, 2023 yılına göre yüzde 38 artış gösterdi. Bu da Rusya’nın GSYİH’sinin yüzde 7,1’ini ve hükümet harcamalarının yüzde 19’unu oluşturuyor. Ukrayna ise askeri harcamalarını yüzde 2,9 artırarak 64,7 milyar dolara yükseltti.

ORTA VE BATI AVRUPA'DA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Almanya’nın askeri harcamaları 28 oranında artarak 88,5 milyar dolara çıktı, böylece Orta ve Batı Avrupa'nın en büyük askeri harcama yapan ülkesi oldu. Polonya’nın askeri harcamaları da yüzde 31 artarak 38 milyar dolara çıktı.

NATO ÜYELERİNİN ARTAN HARCAMALARI

2024’te NATO ülkeleri toplamda 1506 milyar dolar harcadı, bu da küresel askeri harcamaların yüzde 55’ine denk geliyor. NATO üyesi 18 ülke, GSYİH’lerinin en az yüzde 2’sini savunma harcamalarına ayırdı.

ABD’NİN ASKERİ HARCAMALARI ZİRVEYE ÇIKIYOR

ABD, askeri harcamalarını yüzde 5,7 artırarak 997 milyar dolara çıkararak küresel askeri harcamaların yüzde 37’sini oluşturdu. NATO üyeleri, Rusya ve Çin’e karşı stratejik avantaj sağlamak için modernizasyon çalışmalarına devam etti.

ORTADOĞU’DAKİ ARTIŞLAR

Ortadoğu’da 2024’te askeri harcamalar 243 milyar doları aştı. İsrail, Gazze'deki savaşla birlikte askeri harcamalarını yüzde 65 oranında artırarak 46,5 milyar dolara çıktı. Lübnan’ın harcamaları ise yüzde 58 artarak 635 milyon dolara yükseldi.

ÇİN VE JAPONYA’NIN ASKERİ YATIRIMLARI

Çin, askeri harcamalarını yüzde 7 artırarak 314 milyar dolara çıkardı. Japonya ise askeri harcamalarını yüzde 21 artırarak 55,3 milyar dolara ulaşarak 1952’den bu yana en büyük yıllık artışı kaydetti.

TÜRKİYE’NİN ASKERİ HARCAMALARINDA ARTIŞ

Türkiye’nin askeri harcamaları 2015-2024 döneminde yüzde 110 oranında artarak 25 milyar dolara ulaştı. SIPRI raporunda, Türkiye'nin askeri harcamalarının geçen yıl yüzde 12 arttığı vurgulandı.

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