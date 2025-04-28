SGK uzmanı tarih verdi: Kademeli emeklilik düzenlemesi ne zaman çıkacak?

Yayınlanma: 28.04.2025 - 10:22

Güncelleme: 28.04.2025 - 10:22

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28 Şubat 2023'te kabul edilen EYT düzenlemesi, milyonlarca yurttaşın emekliliği için 'yaş şartı' engelini ortadan kaldırırken bu uygulamanın kapsamı 8 Eylül 1999 ve öncesine kadar uzanıyordu.

Bu durum, söz konusu tarihten kısa bir süre sonra işe giren kişilerin emekliliklerinin 10 ila 15 yıl arasında ertelenmesine sebep olurken, yurttaşlar arasında adaletsizlik iddialarına yol açan EYT'nin ardından 'kademeli emeklilik' konusunun tartışılmaya başlandığı görülmüştü.

'KADEMELİ EMEKLİLİK MUTLAKA ÇIKACAK'

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, mevcut durumun sürdürülemez olduğunu belirterek, emeklilikte kademe düzenlemesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Karakaş, "Kademe emeklilik eninde sonunda mutlaka çıkacak. Ben bununla ilgili net bir tarih de verdim" diyerek, özellikle yaşanan adaletsizliklere dikkat çekti. Aynı iş kolunda benzer şartlarda çalışanlar arasında prim günü ve yaş açısından büyük farklar olduğuna işaret eden Karakaş, bu durumun sürdürülemez olduğunu vurguladı.

'BENZER BİR SÜREÇ YAŞANIYOR'

Karakaş, EYT sürecinde yaşanan gelişmeleri hatırlatarak, emeklilikte kademe için de benzer bir senaryonun yaşanabileceğini ifade etti. "EYT yasası çıkmadan önce devletin en yetkili ağızları dahi 'asla çıkmaz' diyordu ama çıktı. Kademe için de benzer bir süreç yaşanıyor. Karamsarlığa gerek yok" dedi.

KADEMELİ EMEKLİLİK İÇİN TARİH VERDİ

Karakaş, düzenlemenin 2027 yılında yapılacak genel seçimlerde belirleyici olacağını söyledi. Hükümetin şu an gündeminde yer almayan düzenlemenin, seçim sürecine girildiğinde siyasi gündeme taşınacağını öngördüğünü belirtti. Karakaş, "4 milyonu aşkın kişi bu düzenlemeyi bekliyor. 4 milyonun altında da değil. Dolayısıyla 4 milyon 300 - 4 milyon 400 civarında emeklilikte kademe bekleyen var. Aileleriyle birlikte düşündüğümüzde bu sayı seçimleri etkileyecek büyüklükte bir kitleye ulaşıyor" şeklinde konuştu.

'BÜTÇEYE EYT GİBİ YÜK BİNDİRMEYECEK'

Karakaş, emeklilikte kademe düzenlemesinin, EYT gibi bir yoğunluk oluşturmayacağını da ifade etti. "Bu düzenleme çıktığında, herkes aynı anda emekli olmayacak. Çünkü burada adaletli bir geçiş süreci olacak. EYT’den farklı olarak sadece sigorta girişine göre bir kademelendirme söz konusu olacak" diyerek, hükümet açısından bu düzenlemenin çok daha kolay uygulanabilir olduğunu belirtti.