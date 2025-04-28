Yatırımcıları etkileyecek yeni düzenleme yolda: Son 2 gün kaldı!

Yayınlanma: 28.04.2025 - 10:31

Güncelleme: 28.04.2025 - 10:31

Türkiye'deki tüm yatırımcıları ilgilendiren önemli değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Mevduat ve fonlardaki stopaj oranlarıyla ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra uygulamaya geçecek.

Yeni stopaj oranlarının 30 Nisan 2025'te belirlenmesi veya mevcut oranların devam etmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı sonrası, stopaj oranlarında yapılacak artış, mevduat faizlerinde bir miktar azalmaya neden olabilir. Bu durum, Merkez Bankası’nın faiz artışını yeniden gündeme getirebilir.

STOPAJ ORANLARI HANGİ ALANLARI KAPSIYOR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle mevduat ve fon gelirlerine uygulanan stopaj oranları artırıldı.

Yeni düzenlemeye göre, 6 aya kadar vadeli mevduat hesaplarında stopaj oranı yüzde 15’e, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12’ye, 1 yıldan uzun vadeli mevduatlarda ise yüzde 10’a çıkarıldı.

Fonlar için ise stopaj oranları, fon türlerine göre farklılık gösteriyor. Hisse senedi yoğun, katılım hisse senedi yoğun ve serbest hisse senedi yoğun fonlarda stopaj oranı sıfır olarak kalırken; değişken fonlar, fon sepeti fonları, diğer katılım fonları, borçlanma araçları fonları, kıymetli maden fonları, para piyasası fonları ve diğer serbest fonlarda stopaj oranı yüzde 15 olacak.

Bununla birlikte, 1 yıldan uzun süreyle elde tutulan ve portföyünün yüzde 50’sinden fazlası yerli hisse senetlerinden oluşan değişken fonlarda stopaj oranı sıfır olacak.

Ayrıca, hisse senedi yoğun fonların katılma payları ile iki yıldan uzun süre elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlarda da yüzde 0 stopaj oranı korunacak.

Yurt içinde bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarından elde edilen gelirlerde ise 1 yıldan kısa vadeli olanlarda yüzde 15, uzun vadeli olanlarda ise yüzde 10 stopaj uygulanacak.

YATIRIMCILARA YANSIMASI NE OLACAK?

Yeni düzenlemeyle birlikte, yalnızca yeni açılacak mevduat hesapları ve alınacak yeni fonlar için güncellenmiş stopaj oranları geçerli olacak. Halihazırdaki mevduat ve fonlar için mevcut oranlar değişmeyecek.

Ancak, mevcut fonlarına yeni fon eklemeyi tercih eden yatırımcılar, eski fonlar da dahil olmak üzere tüm fonlara yeni stopaj oranlarının uygulanacağını göz önünde bulundurmalı. Bu durum, yatırımcıların fonlarına ekleme yaparken dikkatli olmalarını gerektiriyor.

Eğer yatırımcılar mevcut fonlarına ekleme yapmak yerine aynı fonu farklı bir aracı kurumdan satın alırlarsa, eski stopaj oranları ile eski fonlarını koruyabilecekler.