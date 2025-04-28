Trafik cezalarında rekor artış: Denetimler şubat ayında zirve yaptı

Yayınlanma: 28.04.2025 - 09:51

Güncelleme: 28.04.2025 - 09:51

Emniyet Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı verilerine göre, bu yılın ilk 3 ayında kesilen trafik cezası sayısı, geçen yılın aynı dönemindeki 5 milyon 182 bin adedi yüzde 59 aşarak 8 milyon 224 bin 885’e ulaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın dün yaptığı açıklamada, 1 Ocak-24 Nisan tarihleri arasında sadece hız ihlallerine ilişkin 2 milyon 126 bin 384 işlem gerçekleştirildiği belirtildi.

Yerlikaya, ayrıca Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) üzerinden 1 milyon 992 bin 787 işlem yapıldığını da ifade etti. Bu iki ana başlık dışında, farklı birçok ihlal türü için de trafik cezaları kesilmeye devam ediyor.

PARA CEZALARINA YÜZDE 44 ZAM

Nefes'ten alınan habere göre trafik ihlalleri sonucu uygulanan para cezalarına, 2025 yılında yüzde 44 oranında zam yapıldı. Emniyet kemeri takmayanlara kesilen en düşük trafik cezası 993 TL oldu. Hız sınırı ihlallerinde ceza miktarları ise 2 bin 168 TL ile 9 bin 268 TL arasında değişiyor. En yüksek ceza, 47 bin 842 TL ile uyuşturucu etkisinde araç kullananlara uygulanıyor.

UYGULANAN CEZALARIN MİKTARI DİKKAT ÇEKİYOR

Sahte plaka kullanımında 46 bin 302 TL, alkollü araç kullanımında ise 9.28 TL ile 18 bin 678 TL arasında ceza kesiliyor. 2024 yılında toplamda 64 milyar 352 milyon TL trafik cezası tahsil edildi. 2025 için trafik cezalarından 68 milyar TL gelir hedefi belirlenmiş durumda. Ancak yılın ilk 3 ayında ceza kesiminde yaşanan ciddi artış dikkat çekiyor. Geçen yılın ilk 6 ayında 14,4 milyon trafik ihlali cezası kesilmişti. 2024 yılının tamamında ise yaklaşık 31,5 milyon işlem yapılmıştı.

Bu yılın ilk 3 ayındaki yüzde 59'luk artışın sürmesi halinde, yıl sonuna kadar ceza uygulanan ihlal sayısının 45 milyonu, trafik cezalarından elde edilen gelirin ise 100 milyar TL’yi aşması bekleniyor.