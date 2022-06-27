Dünyanın en agresif merkez bankasından faiz kararı açıklaması: Yüzde 200 artırdı
Zimbabve Merkez Bankası çift hanelerdeki enflasyonu düşürmek ve para birimini desteklemek için faizi rekor yüksek seviyeye çıkardı.
Zimbabve Merkez Bankası politika faizini yüzde 80'den yüzde 200'e yükseltti.
Bloomberg HT'nin haberine göre, Başkan John Mangudya enflasyon konusundaki endişelerini dile getirerek "Enflasyondaki artış tüketici talebini ve güveni olumsuz etkiledi. Enflasyon kontrol altına alınmazsa geçen 2 yılda elde edilen ekonomik kazanımlar kaybedilecek" değerlendirmesini yaptı.
Ülkede yıllık enflasyon Ukrayna'daki savaş ve tedarik zincirindeki sıkıntıların etkisiyle son 2 ayda çift hanelere ulaştı. Mayıs'ta yüzde 131.7 olan yıllık enflasyon Haziran'da yüzde 191.6 oldu. Ülke para birimi de bu sene dolar karşısında yüzde 69 değer kaybetti.
Küresel çapta merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek, sermaye çıkışlarını durdurmak ve para birimlerindeki değer kaybını frenlemek amacıyla 1980'li yıllardan bu yana en agresif faiz artışını gerçekleştiriyor.
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