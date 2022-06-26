Uluslararası Ödemeler Bankası'ndan çağrı: 'Faizleri hızlı artırın'
Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), enflasyondaki artışın daha da sorunlu bir duruma dönüşmesini önlemek için faiz oranlarının 'hızlı ve kararlı bir şekilde' yükseltilmesi çağrısında bulundu.
İsviçre merkezli, dünyanın merkez bankası çatı kuruluşu, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), yıllık toplantısını gerçekleştirdi.
Bloomberg HT'nin haberine göre, BIS, enflasyondaki artışın daha da sorunlu bir duruma dönüşmesini önlemek için faiz oranlarının "hızlı ve kararlı bir şekilde" yükseltilmesi çağrısında bulundu.
BIS Genel Müdürü Agustín Carstens, organın pazar günü yayınlanan toplantı sonrası yıllık raporunun bir parçası olarak, "Merkez bankalarının anahtarı, enflasyon yerleşmeden önce hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etmektir" dedi.
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