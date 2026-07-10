Türkiye dolar milyoneri artışında dünya ikincisi: Ekonomik krizin ortasında zengin sayısında artış

Türkiye, dolar milyoneri sayısındaki artışta dünyanın en hızlı yükselen ülkeleri arasında yer aldı. UBS'nin Küresel Servet Raporu'ndan derlenen ve Euronews tarafından yayımlanan verilere göre, 2025 yılında Türkiye'deki dolar milyoneri sayısı yüzde 6,4 artarak bu alanda dünyada ikinci sıraya yükseldi.

Rapora göre, Türkiye'de bir yıl içinde 5 bin 650 kişi daha dolar milyoneri olurken, artış oranında yalnızca Litvanya'nın gerisinde kaldı. Türkiye; Letonya, Macaristan, İrlanda, Rusya ve İsrail'i geride bırakarak servet artışında öne çıkan ekonomiler arasında yer aldı.

YÜKSEK ENFLASYON YAŞAYAN ÜLKELERDE MİLYONER SAYISI DAHA HIZLI ARTTI

Raporda, servet artışının yalnızca gelişmiş ekonomilerle sınırlı kalmadığına dikkat çekildi. Yüksek enflasyonun görüldüğü ve varlık fiyatlarında güçlü yükseliş yaşanan ülkelerde de dolar milyoneri sayısının hızla arttığı belirtildi.

Türkiye'nin listedeki güçlü yükselişinin, son dönemde finansal varlıklar ve gayrimenkul fiyatlarında yaşanan artışın servet dağılımına yansımasını ortaya koyduğu ifade edildi.

MUTLAK SAYIDA ABD ZİRVEDE YER ALDI

Yeni dolar milyoneri sayısında ise ABD açık ara ilk sırada yer aldı. Ülkede bir yılda 441 bin 78 yeni dolar milyoneri oluştu.

ABD'yi 43 bin 139 yeni dolar milyoneriyle Birleşik Krallık, 34 bin 604 ile Fransa, 32 bin 707 ile İspanya ve 31 bin 428 ile Japonya takip etti.

DOLAR MİLYONERİ SAYISINDAKİ ARTIŞ ORANINDA İLK 10 ÜLKE

Sıra Ülke Artış Oranı Yeni Dolar Milyoneri 1 Litvanya Yüzde 8,0 921 2 Türkiye Yüzde 6,4 5.650 3 Letonya Yüzde 5,7 1.131 4 Macaristan Yüzde 5,3 1.349 5 İrlanda Yüzde 5,2 9.491 6 Rusya Yüzde 5,2 21.951 7 İsrail Yüzde 4,7 8.803 8 Güney Afrika Yüzde 4,1 3.840 9 Polonya Yüzde 4,0 3.888 10 Şili Yüzde 3,9 2.593

SERVET ARTIŞINDA VARLIK FİYATLARI ETKİLİ OLDU

Raporda, dolar milyoneri sayısındaki artışın ülkelerin ekonomik büyüklüğünden ziyade finansal varlıkların değer kazanması, sermaye piyasalarının performansı, döviz kurlarındaki hareketler ve gayrimenkul fiyatlarındaki yükseliş gibi faktörlerden etkilendiği vurgulandı. Türkiye'nin yüksek artış oranıyla listenin üst sıralarında yer almasının da bu gelişmelerin servet dağılımına yansımasının önemli bir göstergesi olduğu ifade edildi.