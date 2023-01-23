Ferrari'den elektrikli araç egzoz sesi patenti

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 12:03

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 12:03

Geleceğin Ferrari süper otomobilleri yeni ortaya çıkarılan patentlere göre bir elektrikli otomobil (EV) egzoz sesine sahip olacak. Otomobil üreticisi, sesin sadece otomobilleri sürmenin keyfi için değil, aynı zamanda bir sürücünün otomobili aktif olarak nasıl kullandığını bilmesi için de ne kadar önemli olduğunu biliyor.

Bu sorunu çözmek içinse elektrik motorlardan gelen gerçek sesleri yükseltmek istiyor.

İlk olarak Carbuzz tarafından tespit edilen söz konusu patent, "bir elektrik motoruyla ilişkilendirilebilecek bir sesin gerçekleştirilmesi için bir yeniden üretim cihazı ile donatılmış bir karayolu aracı" içindi.

Ferrari'nin başvurusundaki patent çizimlerinde özellikle arka aksa yakın tek bir hoparlör gibi görünen bir "ses çoğaltma cihazı" gösteriliyor. carscoops.com'da yer alan habere göre ürettilen sesin elektrik motorunun bir bileşeninden geldiği tahmin edildi.

Amaç aktarma organlarında fiziksel olarak neler olup bittiğini sesin kendisiyle ilişkilendirmek olarak görülüyor.

Teknoloji şimdilik deneysel ancak belgelerdeki bir resim Ferrari'nin halihazırda motor hızına bağlı olarak farklı sesler elde ettiğini gösteriyor.

Elektrikli otomobilleri performanslı bir şekilde kullanan pek çok sürücünün, motor sesi olmamasından rahatsızlık duyduğu biliniyor.

Yüksek performanslı bir spor otomobilde, motorun ürettiği ses sürüş keyfinin önemli bir parçası olduğu için önemlidir ve motor tarafından üretilen ses, sürücülerin aracın koşulları ve belirli performanslara ulaşmak için yapılması gerekenler hakkında anında geri bildirim almalarını sağlar. Bu buluş Ferrari sahipleri için bu sorunu çözebilir.