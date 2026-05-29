Dünyanın en çok altına sahip ülkeleri belli oldu: Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti
29.05.2026 15:39:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) yayımladığı 2026 yılı ilk çeyrek resmi verilerine göre, küresel merkez bankalarının elinde bulundurduğu net fiziksel altın rezervleri belli oldu. Toplam rezerv büyüklüklerinden arındırılmış, sadece kasalardaki net tonaj esasına göre hazırlanan en güncel sıralamada Türkiye dünya genelinde ilk sıralardaki yerini koruyor.

Dünya genelinde artan jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizlikler karşısında merkez bankalarının fiziki altına yönelimi sürüyor. Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, sadece net ton bazında dünyanın en büyük altın rezervine sahip 15 ülkesi, en yüksekten en düşüğe doğru şu şekilde sıralandı:

1- ABD: 8.133,46 Ton

2- İtalya: 2.451,84 Ton

3- Çin: 2.313,46 Ton

4- Hindistan: 880,52 Ton

5- Japonya: 845,97 Ton

6- Polonya: 581,64 Ton

7- Türkiye: 534,85 Ton

8- Birleşik Krallık: 310,29 Ton

9- Tayland: 234,52 Ton

10- Singapur: 193,85 Ton

Dünyanın en borçlu ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? Küresel hanehalkı borcu 2026 itibarıyla 65,3 trilyon dolara yükseldi. Toplam borcun yarısından fazlası ABD ve Çin’de yoğunlaşırken, Türkiye'nin sıralamadaki yeri dikkat çekti.
Tatil bittiğinde veri yağmuru başlıyor: Türkiye ekonomisinin kritik haziran takvimi netleşti Türkiye’de Kurban Bayramı tatilinin ardından TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak büyüme, enflasyon, dış ticaret ve işgücü verileri piyasaların yönü açısından belirleyici olacak. Haziran ayı boyunca açıklanacak veriler ekonomideki seyrin görünümünü netleştirecek.
Güçlü dolar iştahı azalttı: Dev kuruluştan yeni altın tahmini İsviçre merkezli UBS, yüksek faizler ve güçlü ABD Doları’nın baskısı nedeniyle ons altın için 2026 yıl sonu tahminini 5 bin 900 dolardan 5 bin 500 dolara düşürdü. Banka, jeopolitik riskler ve merkez bankası alımlarının uzun vadede altın fiyatlarını desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.