Dünyanın en zenginlerinin serveti azaldı

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:37

Covid-19 pandemisi sonrası son 2 yılda Merkez Bankaları ve hükümetlerin eşi benzeri görülmemiş parasal teşvikleri teknoloji şirketlerinden kripto paralara kadar herşeyin değerini artırırken, ultra zenginlerin de servetine servet kattı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre bu dönemde Elon Musk'ın serveti erise de hala 208.5 milyar dolarla dünyanın en zenginleri arasında.

Tesla hisseleri 2. çeyrekte en kötü çeyreklik performansı kaydetmiş, Amazon.com ise dot.com balonundan bu yana en büyük düşüşü kaydetmişti.

Amazon Kurucusu Jeff Bezos 129.6 milyar dolarla en zenginler listesinin 2. sırasında yer alıyor.

3. sırada 128.7 milyar dolarla Fransa'nın en zengin iş insanı Bernard Arnault, 4. sırada 114.8 milyar dolarla Microsoft Kurucusu Bill Gates yer alıyor.

Facebook'un kurucusu Zuckerberg ise 60 milyar dolar servetiyle listenin 17. sırasında yer alıyor.