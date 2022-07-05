Dünyanın önde gelen bankası Türkiye'de beklediği enflasyon oranını açıkladı

05 Temmuz 2022 Salı, 11:27

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün haziran ayına ait enflasyon verilerini paylaştı. TÜİK'in açıkladığı verilerde aylık enflasyonda yüzde 4.95, yıllık enflasyonda 78.62 artış kaydedildi. Bu verilerle enflasyon Eylül 1998’deki yüzde 80.4’ten sonraki en yüksek noktaya ulaştı.

Bağımsız ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verileri ise TÜİK'in açıkladığı enflasyonu ikiye katladı. ENAG'a göre Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) haziran ayında yüzde 8.31 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 175.55 olarak gerçekleşti.

Her ay açıklanan enflasyon verilerinde yeni bir rekorun kaydedilmesi dünyadaki önemli kuruluşların da dikkatini çekti ve Türkiye'deki enflasyon beklentilerini revize etme yoluna girdiler.

Dünyanın önde gelen bankalarından olan İngiltere merkezli Barclays da Türkiye’deki enflasyon beklentisini revize etti.

EKİMDE YÜZDE 88 ZİRVE OLABİLİR

Bloomberg'te yer alan habere göre; Barclays Plc ekonomisti Ercan Ergüzel bir raporda, "Yılın geri kalanında dövizde önemli bir değer kaybı olmayacağını varsayarsak, yıllık enflasyon Ekim ayında yıllık bazda yaklaşık yüzde 88 ile zirveye ulaşabilir ve yılı yüzde 67 ile kapatabilir" dedi.

Ergüzel ayrıca, “Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) bozulmaya devam ettiği için en kötünün geride kaldığını söylemekte zorlanıyoruz. Diğer göstergeler de kötüleşen bir enflasyon görünümüne işaret ediyor” ifadelerine yer verdi.

DOLAR ARTARSA..

Raporda, "Ücretlerdeki geriye dönük düzenlemenin enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi muhtemel” ifadelerine yer verilirken dolar kurundaki artışın enflaysonu tetikleceği de öngörüldü.

Barclays'e göre, Dolar/TL yılsonuna kadar 25'e ulaşırsa, yıllık enflasyon Ekim ayında yüzde 97'ye ulaşabilir.