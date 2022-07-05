Nureddin Nebati enflasyonla mücadeleyi anlattı

05 Temmuz 2022 Salı, 10:22

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabı üzerinden enflasyonla mücadele için atılan 11 adımı sıraladı. "Vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir" diyen Bakan Nebati, enflasyonun 24 yılın zirvesine ulaştığına değinmedi.

Nebati paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Temel öncelik olan enflasyonla mücadele kapsamında, uygulanan politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir."

Temel öncelik olan enflasyonla mücadele kapsamında, uygulanan politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. pic.twitter.com/fod0Ah8vnz — Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) July 5, 2022

BAKANLIĞIN ENFLASYONA YÖNELİK ATTIĞI 11 ADIM İSE BU GÖRSELLE ANLATILDI

TÜİK ZİRVEDEYKEN BİLE ENAG'IN ALTINDA KALDI

TÜİK'in verilerine göre, 2022 yılı haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 4.95, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42.35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78.62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44.54 artış gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri son 24 yılın zirvesi olsa da ENAG verilerinin çok altında kaldı.

ENAG'a göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) haziran ayında yüzde 8.31 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 175.55 olarak gerçekleşti.

Son 6 aylık oran ise yüzde 71.44 olarak gerçekleşti.