Dur durak bilmiyor... Erol Dündar duyurdu: Yeni yılda bir zam da sigaraya!
Yeni yıla zam yağmuruyla başlarken bir zam da sigaraya geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara markası olan Jit grubuna zam yapıldığını açıkladı.
Tüm ülkede yeni yıl heyecanı yaşanırken bir yandan da pek çok kaleme zam geldi. 2023 yılında sigara fiyatlarında 23 TL'lik bir artış yaşandı. Bugün ise bir sigara markası olan Jit grubuna zam geldi.
Cumhuriyet.com'a açıklamalarda bulunan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Jit gurubunda, '1 TL ile 3 TL arasında zam geldiğini açıkladı. Öte yandan Dündar zam geçişlerinin bugun ve yarın da devam edeceğinin altını çizdi.
Dündar'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı liste ise şöyle:
Hayırlı olsun #sigaya #ZamGeldi pic.twitter.com/wQZ5J3X6UP— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 1, 2024
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