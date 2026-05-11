Düşüş trendi kırıldı: Gümüş fiyatlarında tamam mı, devam mı?

Gümüş fiyatları, mart ayında ons başına 60,94 dolara kadar gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesini gördü. Bu seviye, 29 Ocak’ta kaydedilen 121,64 dolarlık tüm zamanların zirvesine göre yaklaşık yüzde 50’lik bir düşüş anlamına geldi.

Reuters’ın haberine göre son haftalarda ise fiyatlarda kademeli bir toparlanma dikkat çekiyor.

Ons gümüş son 24 saatte yüzde 3,5 yükselerek 83,15 dolar seviyesini aşarken, bu seviye 13 Mart’tan bu yana görülen en yüksek fiyat olarak kaydedildi.

TEKNİK GÖSTERGELER DÜŞÜŞ TRENDİNİN ZAYIFLADIĞINI GÖSTERİYOR

Son altı haftalık süreçte gümüş fiyatları, teknik analizde önemli kabul edilen iki düşüş trend çizgisinin üzerine çıktı.

Bu çizgiler, fiyatın daha düşük zirveler oluşturduğu eğilimleri gösteren diyagonal seviyeler olarak değerlendiriliyor.

Bir varlığın bu tür trend çizgilerinin üzerine çıkması, düşüş eğiliminin zayıfladığına işaret ediyor. Son kırılım çarşamba günü yaşandı.

Bu hareket, üç günlük güçlü yükselişle birleşerek fiyatları nisan ayında görülen 83,04 dolarlık zirve seviyesine yaklaştırdı.

82-83 DOLAR BANDI KRİTİK DİRENÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Teknik analizde geçmiş zirve ve dip seviyeleri önemli eşikler arasında yer alıyor.

Özellikle aylık bazda değerlendirildiğinde 82-83 dolar aralığı, son aylarda gümüş için güçlü bir direnç bölgesi olarak öne çıktı.

Analistlere göre bu seviyenin kalıcı şekilde aşılması, fiyatların daha yüksek bir bantta dengelenmesini sağlayabilir.

YENİ HEDEF 90 DOLAR SEVİYESİ

Nisan ayında görülen zirvenin aşılması halinde piyasa beklentilerinin yukarı yönlü güç kazanabileceği belirtiliyor.

Bu senaryoda ilk önemli hedef olarak 90 dolar seviyesi gösteriliyor.

Psikolojik eşik olarak kabul edilen 90 dolar seviyesinin aşılması durumunda fiyatların mart ayında görülen 96,38 dolarlık zirveye doğru ilerleyebileceği değerlendiriliyor.

AŞILAMAZSA DÜŞÜŞ BASKISI GÜÇLENEBİLİR

Buna karşılık gümüş fiyatlarının nisan zirvesini aşamaması halinde mevcut “daha düşük zirveler” görünümünün devam edeceği belirtiliyor.

Teknik analizde bu yapı negatif sinyal olarak yorumlanıyor.

Fiyatların yeniden 70-71 dolar bandının altına gerilemesi halinde piyasada yeni bir düşüş beklentisinin güç kazanabileceği ifade ediliyor.