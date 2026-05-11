Petrol piyasasında denge kırılıyor: Fiyatlar 150 doları görebilir

İran savaşı nedeniyle ortaya çıkan yaklaşık 1 milyar varillik petrol kaybına karşın, petrol fiyatlarının 2022’de görülen zirveleri aşmaması piyasadaki geçici dengenin sürdüğünü gösterdi. Ancak Morgan Stanley analistleri, bu dengenin bozulma sinyalleri verdiğini belirtti.

Martijn Rats liderliğindeki Morgan Stanley analistleri, petrol piyasasının bugüne kadar ABD’nin rekor seviyedeki ihracatı ve Çin’in azalan ithalatı sayesinde ayakta kaldığını ifade etti.

PETROL PİYASASINI AYAKTA TUTAN İKİ KRİTİK FAKTÖR

Analizde, küresel petrol piyasasını arz darboğazından koruyan iki temel etkene dikkat çekildi.

Bunlardan ilkinin ABD’nin ihracatını günlük 3,8 milyon varil artırarak piyasaya ek arz sağlaması olduğu belirtildi.

İkinci unsur olarak ise Çin’in ithalatını günlük 5,5 milyon varil azaltmasının küresel talebi düşürdüğü vurgulandı.

Bu iki gelişmenin toplamda 9,3 milyon varillik rahatlama sağladığı ve savaş kaynaklı fiziksel şoku bugüne kadar dengelediği ifade edildi.

KRİTİK AY HAZİRAN

Morgan Stanley’ye göre bu koruyucu etkinin kalıcı olması beklenmiyor.

Analistler, ABD’nin yüksek ihracat seviyesini sürdürme kapasitesinin giderek zorlandığını ve baskı altında bulunduğunu değerlendirdi.

Çin’in ithalatındaki gerilemenin sona ermesi ve stok yenileme sürecine geçmesi halinde ise petrol piyasasında ani talep baskısı oluşabileceği belirtildi.

BRENT PETROL 150 DOLARA YÜKSELEBİLİR

Bankanın baz senaryosuna göre boğazın haziran ayında açılması bekleniyor. Bu senaryoda ABD ihracatı ve Çin kaynaklı tampon etkilerin henüz tamamen tükenmemiş olacağı öngörülüyor.

Ancak tıkanıklığın temmuz ayına sarkması durumunda petrol fiyatlarında güçlü bir yükseliş bekleniyor.

Morgan Stanley, bu durumda Brent petrolün spot fiyatında sert yukarı yönlü düzeltme yaşanabileceğini ve fiyatların 150 dolar seviyesine kadar çıkabileceğini belirtti.

YIL SONUNDA 90 DOLAR SENARYOSU

Bankanın baz senaryosunun gerçekleşmesi halinde ise petrol fiyatlarının yılın son çeyreğinde varil başına 90 dolar seviyelerine gerilemesi bekleniyor.