E-alışveriş ile ilgili sorunlarda malın teslimatı sürecine dikkat edilmeli

19 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Bir ürünü, 14 günlük cayma hakkı içerisinde değiştirmek isteyen tüketici, satıcıyla iletişime geçtiğinde ürünün farklı sebeplerden dolayı değiştirilemeyeceği yanıtıyla karşılaşabiliyor.



Konuya ilgili değerlendirme yapan ve 24 Mart’ta Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48. maddesine yeni bir fıkra eklendiğini anımsatan Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doç. Dr. Emre Cumalıoğlu şu noktalara dikkat çekti:

“Aracı hizmet sağlayıcılarının ödenen parayı, mal veya hizmet tüketiciye teslim veya ifa edilmeden satıcıya aktarmaları halinde teslim ve cayma hakkından satıcıyla birlikte sorumlu olacakları kabul edildi. Fakat ödenen para satıcıya hemen aktarılmıyor, ürün teslim edildikten sonra aktarılıyorsa alışveriş platformu sorumlu olmayacak, sadece satıcı sorumluluk sahibi olacak. Bu nedenle tüketicilerin haklarını ararken bu düzenlemeye dikkat etmeleri gerekecek. Eğer ödedikleri para hemen satıcıya aktarılıyorsa güvenilir platformları tercih etmeleri iyi olur.”

(Doç. Dr. Emre Cumalıoğlu)

