e-Haciz nedir? e-Haciz nasıl kaldırılır?

Yayınlanma: 29.08.2023 - 14:34

Güncelleme: 29.08.2023 - 14:34

Ekonomi politikaları nedeniyle yurttaşın alım gücü erirken, esnaf ve üretici de iflasın eşiğine geldi. Döviz kuru nedeniyle artan maliyetler yanı sıra ağır vergi yükleri de milyonları zor durumda bırakıyor. Artan vergi borçlarının tahsilatı için başlatılan e-haciz uygulamasının, yaşanan ekonomik darboğazda hem iş insanlarını hem vatandaşı zor durumda bırakıyor.

E-HACİZ NEDİR?

E-haciz, elektronik yollarla gerçekleştirilen bir icra takip işlemidir. İcra takibi, alacaklıların borçlu kişilerden veya kurumlardan alacaklarını tahsil etmek amacıyla yasal bir süreçtir. E-haciz, bu sürecin dijitalleşmiş bir versiyonudur.

Geleneksel icra takibi sürecinde, alacaklı tarafından bir icra dairesine başvuru yapılır ve icra dairesi tarafından gerekli işlemler yürütülerek borçlunun varlıklarına el konulabilir. E-hacizde ise bu süreç dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilir. Borçlu kişinin veya kurumun banka hesapları, taşınır ve taşınmaz malları gibi varlıkları elektronik yolla tespit edilir ve haczedilir.

E-haciz, icra takibi sürecini daha hızlı ve etkili hale getirmeyi amaçlar.

E-HACİZ NASIL KALDIRILIR?



E-Haciz'lerin bildiriminden sonra 7 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine gidilerek borç ödemesi yapılabilir ya da yapılandırma yapılarak borcun taksitler hâlinde ödenmesi sağlanabilir.



Eğer e-haciz, bir borcun tahsili amacıyla gerçekleştiyse, borcunuzu ödemeniz veya anlaşmaya varmanız durumunda haciz kaldırılabilir. Borcun tamamının veya anlaşmaya göre belirlenen miktarın ödenmesi durumunda, icra dairesi haczi kaldıracaktır.

E-HACİZ SORGULAMA

e-Haciz sorgulamaları, e-Devlet'teki Gelir İdaresi Başkanlığı bölümünden yapılır.





