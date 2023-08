Ejder meyvesi nedir? Ejder meyvesi nasıl seçilir, faydaları nelerdir?

Yayınlanma: 25.08.2023 - 14:12

Güncelleme: 25.08.2023 - 14:12

Ejder meyvesi; Meksika, Güney ve Orta Amerika'ya özgü bir besin olsa da ticari yönü yüksek olduğu için benzer iklim koşullarının yaratıldığı ortamlarda yetişir. Ülkemizde ise Mersin ve Adana'da üretilmeye başlamıştır. Çeşitli vitaminler, lifler, demir ve sağlıklı yağlar içerdiği için ejder meyvesinin faydaları oldukça fazladır. Meyvenin içinde kivi tohumlarına benzeyen siyah küçük yenilebilir tohumlar vardır. Ejder meyvesinin kırmızı ve sarı olmak üzere farklı çeşitleri de mevcuttur. Şekil olarak oval bir yapıya sahiptir. Hylocereus ve Selenecereus cinsindeki kaktüs bitkilerinden elde edilen tatlı, sulu, canlı kırmızı derisi olan tropik bir meyvedir. İşte, ejder meyvesi hakkında merak edilen her şey…

EJDER MEYVESİ NASIL TÜKETİLİR?

Ejder meyvesinin kabuk kısmı değil, iç kısmı yenmelidir. Yeterince olgunlaşmış ise kabukları soyulduktan sonra keskin bir bıçakla uzunlamasına ortadan ikiye kesilir. Sonrasında arzuya göre dilimler halinde ya da küp küp kesilir. Ayrıca ikiye bölerek etli kısmını bir kaşık yardımıyla çıkartılabilir. Ejder meyvesinin faydalarından yararlanmak için çiğ olarak, soğuk tüketilmesi tavsiye edilir. Kokteyl ve smoothie'lerin içine, salatalara, tatlılara veya yoğurda eklenebilir. Muz, ananas ve avokado gibi meyvelerle uyum sağladığı için bu tarz tropik meyvelerle birlikte tüketebilirsiniz. Ejder meyvesini bowl ve sorbe yapımında kullanabilirsiniz. Bunun dışında ejder meyvesini blenderdan geçirip püre haline getirerek meyve salatası yapımında da kullanabilirsiniz. Ejder meyvesine en çok yakışan meyveler, çilek, muz, böğürtlen ve kividir. Meyve salatasına yulaf ekleyerek ara öğün olarak da tüketebilirsiniz.

EJDER MEYVESİNİN KABUĞU NASIL SOYULUR?

Ejder meyvesini soyabilmek için, ilk olarak ortadan ikiye bölün. Bu sayede içinde bulunan beyaz etli kısmı görebilirsiniz. Yemek kaşığını meyvenin kabuğunun kenarlarında gezdirin ve içindeki bölümü gevşetebilmek için kaşığı alta doğru yerleştirin.

EJDER MEYVESİNİN KABUĞU TÜKETİLİR Mİ?

Ejder meyvesinin kabuğu acı bir tada sahiptir. Bu nedenle ejder meyvesi kabuğu tüketilmemelidir.

EJDER MEYVESİ NASIL SEÇİLİR?

Ejder meyvesinin tadı, tam olgunlaştığında lezzetli bir hale gelir. Ejder meyvesi pembe veya parlak kırmızı renginde olmalıdır.



Olgun olup olmadığını anlamak için, parmağınızla hafifçe üzerine bastırın. Eğer içe doğru biraz çöküyorsa, meyve olgunlaşmış demektir. Ancak meyve çok yumuşaksa, bu durum fazla olgunlaştığını gösterir ve tadını kötü etkiler.

EJDER MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Ejder meyvesi; C vitamini, lif, mineral, demir ve antioksidan açısından oldukça zengindir. Birçok meyve ve sebze gibi, ejder meyvesinin faydaları da çok fazladır. Meyvenin faydalarından bazıları şu şekilde listelenebilir:

Ejder meyvesi antioksidanlar açısından zengindir.



Yüksek miktarda C vitamini içerdiği için vücuttaki demir seviyesini ve demirin emilimini artırır.



Ejder meyvesinin faydalarından birisi kalp sağlığını koruması ve kanser riskini azaltmasıdır. İçindeki siyah tohumlar, kalbe iyi gelen omega-3 ve omega-9 yağ asitleri açısından zengindir.



Ejder meyvesinin faydaları arasında kilo vermeye yardımcı olması da vardır. Yağ ve kolesterol olmaması ve besleyici yönü nedeniyle kilo kontrolünde etkilidir.



Lif oranı yüksek oranda olduğundan öğünler arasında daha uzun süre tok kalmayı sağlar. Ayrıca kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olması ejder meyvesinin faydaları arasında yer alır.



Ejder meyvesindeki C vitamini ve karotenoidler, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar.



Beyaz kan hücrelerini hasardan korur vücutta oluşabilecek çeşitli enfeksiyonu önlemeye yardımcı olur.