E-ticaret platformlarının büyümesine lisans bedeli engeli

13 Ekim 2022 Perşembe, 07:00

E-ticaret sektöründe 7 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kanun değişikliği tartışılmaya devam ediyor. Sektör temsilcileri, düzenlemenin bazı olumsuz durumlar oluşturabileceğine dikkat çekti.

Rekabet Ekonomisi Danışmanı Dr. Ekrem Kalkan, düzenlemenin, e-ticaret piyasasında özellikle aracılık hizmeti sunan işletmelerin ve platformların üzerine bazı kısıtlamalar getirdiğini belirtti. E-ticaret pazaryerlerinin yıllık bazda üzerlerine lisans bedeli yüklendiği aktaran Kalkan, bunun piyasaya yansıyacak finansal sonuçları olabileceğine dikkat çekti.

Kalkan "Belli bir hacme ulaşmış pazaryerlerinin reklam harcamalarına bazı kısıtlamalar getiriliyor. Kendi ürünlerini de kendi siteleri üzerinden satanlara kısıt getiriliyor. Sağlık, konaklama turizm gibi faaliyet alanlarına girişleri engelleniyor. Kendilerine ait başka web sitelerine de link veremeyecekler, yani bağlantı kuramayacaklar. Tüketiciye yansıyacak olumsuz taraflar olabilir; örneğin e-cüzdan uygulamaları da kaldırılıyor. Bu durum sunulan ürünlerin miktarında bir düşüşe neden olabilir. Kademeli bir düzenleme var. Satılamayan ürünler oluşabilir, dolayısıyla satıcılar da bundan olumsuz etkilenebilir" diye konuştu.

Lisans bedelinin uygulanacağı matrahın platformun satışına aracılık yaptığı net işlem bedeline uygulanacağını söyleyen Kalkan, "Ürünün satış bedelini satıcı belirliyor, fiyatı satıcı belirliyor, ürünler pahalılaştıkça platformun ödemesi gereken lisans ücreti de aratacak" dedi.

YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan kanuna göre, e-Ticaret Değişiklik Kanunu ile elektronik aracı hizmet sağlayıcılara yeni yükümlülükler ve yeni sorumluluklar yüklendi. Bu kapsamda genel yükümlülüklere yer verilirken, işlem hacmi ayrımına da başvurularak bazı yükümlülükler için belirli işlem hacimlerinin aşılması beklenecek. Bu doğrultuda;

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcısının ekonomik bütünlük içinde bulunduğu ödeme hizmeti sağlayıcısına yapacağı ödemeler, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıya yapılmış kabul edilecek.

Aracı hizmet sağlayıcıların ekonomik bütünlüğü içerisinde bulunan markalar ve kullanım hakkına sahip olduğu markalarla arasındaki bağ aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret pazaryerlerinde ortadan kaldırılacak ve aracı hizmet sağlayıcı bu malları satışa sunamayacak ve bu malların satışına aracılık edemeyecek. Bu malların, farklı e-ticaret ortamında satışa sunulması halinde de bu ortamlar arasında erişim imkânı sunulamayacak ve birbirinin tanıtımını yapamayacak.

Hukuka aykırı içerikler hakkında; diğer kanun ve düzenlemelerde aksine bir hüküm bulunmadıkça, aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı konulardan sorumlu olmayacak. E-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, e-ticaret hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içeriğin hukuka aykırı olduğundan haberdar olması halinde bu içeriği gecikmeksizin yayımdan kaldırarak hukuka aykırı hususu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmekle yükümlü olacak.

Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin olarak ise; e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline dair bilgi ve belgeye dayanan şikâyet üzerine, e-ticaret hizmet sağlayıcının şikâyete konu ürününü yayımdan kaldırarak durumu e-ticaret hizmet sağlayıcısına ve hak sahibine bildirmekle yükümlü olup e-ticaret hizmet sağlayıcısı tarafından şikâyetin aksini gösteren bilgi ve belgelerin aracı hizmet sağlayıcıya sunulması üzerine şikâyete konu ürün yeniden yayımlanabilecek.