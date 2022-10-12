Resmi Gazetede yayımlandı: Üç ildeki maden sahası ihale edilecek
Sivas, Malatya ve Elazığ illeri dahilindeki bulunan IV. Grup maden sahası pelet tesisi kurulma şartıyla ihale edilecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 4'üncü grup maden sahası uç ürün üretimine yönelik pelet (demir) tesisi kurulması şartıyla ihale edilecek.
MAPEG'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Sivas, Malatya ve Elazığ illeri dahilinde bulunan 4'üncü grup maden sahası, uç ürün üretimine yönelik pelet (demir) tesisi kurulması şartıyla ihale edilecek. Sahaya ilişkin bilgiler, 12 Ekim'den itibaren MAPEG'in internet adresinde ilan edilecek.
Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte 09.00-09.30 saatlerinde MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda ihale komisyonuna doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.
İhaleye katılabilmek için gereken teminat tutarı, sahanın şartnamesinde belirtilen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olamayacak.
Video Haberler
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
- Uludere'de, geleneksel yöntemlerle pekmez mesaisi
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
- Erken tanı hayatımı kurtardı
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Herkes e-Devlet'ine girsin'
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!
- 'Millet' yükseliyor, 'Cumhur' düşüyor
- Zehir zemberek sözler...
- 'Hakkım haram olsun!'
- 'Buraya girdiğiniz andan itibaren…'
- Kılıçdaroğlu'ndan Manhattan baskını
- 'Siyaseti bırakma' koşulunu açıkladı
- İBB'ye provokasyonda yeni gelişme
- Çelebi'yle ilgili paylaşımını sildi, tepki gecikmedi